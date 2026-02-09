Μεσσηνία: Κάηκε σπίτι ηλικιωμένων στην Ασπροπουλιά (βίντεο)

Στο σπίτι που διαμένει ένα ζευγάρι ξέσπασε φωτιά λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι και ενώ είχε ξεκινήσει να βρέχει, με μια ηλικιωμένη γυναίκα να βρίσκεται εντός της οικίας τη στιγμή που ξέσπασαν οι πρώτες φλόγες. Γείτονες που αντιλήφθηκαν την πυρκαγιά έσπευσαν στο φλεγόμενο σπίτι και έβγαλαν εγκαίρως από αυτό την ηλικιωμένη γυναίκα που ήταν κατάκοιτη και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και συγκεκριμένα 4 οχήματα από την Π.Υ. Καλαμάτας με 8 πυροσβέστες, αλλά και εθελοντές της ΟΑΚ Μεσσηνίας που κατέσβησαν τη φωτιά, η οποία όμως είχε ήδη προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές στη μονοκατοικία. Στο χώρο μετέβη στη συνέχεια το ανακριτικό της Πυροσβεστικής για να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.

Κ.Ηλ.