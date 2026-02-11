Street Art Cities: Αιφνίδια «παύση» του διαγωνισμού με τη διπλή συμμετοχή του Skitsofreni - Ερωτήματα και αντιδράσεις

Δύο δημιουργίες του Κώστα Λούζη, γνωστού ως Skitsofrenis, από τη Γλυφάδα Μεσσηνίας, συμπεριλήφθηκαν στη λίστα “Street Art Cities – Best of January 2026” , ανάμεσα στις κορυφαίες νέες τοιχογραφίες παγκοσμίως.

Η διάκριση αυτή αποτέλεσε ιδιαίτερη τιμή τόσο για τον ίδιο τον καλλιτέχνη όσο και για την τοπική κοινωνία, φέρνοντας στο προσκήνιο ξανά τη σύγχρονη ελληνική street art σε διεθνές επίπεδο.

Η ανταπόκριση του κοινού υπήρξε έντονη από τα πρώτα κιόλας λεπτά, με μεγάλη συμμετοχή και συνεχή στήριξη προς τον Μεσσήνιο δημιουργό. Ωστόσο, λίγες μόλις ώρες μετά την ανάρτηση των υποψηφιοτήτων, η πλατφόρμα Street Art Cities προχώρησε αιφνιδιαστικά στην απόσυρση του διαγωνισμού, προκαλώντας ερωτήματα και αντιδράσεις τόσο στους καλλιτέχνες όσο και στους φίλους της street art.

Σε επικοινωνία του Μεσσήνιου καλλιτέχνη με τους υπεύθυνους της πλατφόρμας, δόθηκε η εξής εξήγηση: Ο μηνιαίος διαγωνισμός “Best Of” τίθεται προσωρινά σε παύση, προκειμένου να επανεξεταστεί και να βελτιωθεί η δομή και ο τρόπος διεξαγωγής του, ώστε –όπως αναφέρεται– να αντικατοπτρίζει καλύτερα τη διαφορετικότητα, την ποιότητα και την παγκόσμια διάσταση της street art κοινότητας. Παράλληλα, έγινε λόγος για τεχνικό ζήτημα, εξαιτίας του οποίου οι υποψηφιότητες δημοσιεύτηκαν κανονικά, ενώ θα έπρεπε να έχουν «παγώσει».

Η εξήγηση αυτή, αν και επίσημη σε ένα βαθμό, δεν έχει καταφέρει να κατευνάσει πλήρως τις απορίες που δημιουργήθηκαν. Πολλοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μιλούν για μια αδιαφανή διαδικασία και ζητούν περισσότερη σαφήνεια ως προς τους λόγους της αιφνίδιας διακοπής, ιδίως σε μια χρονική στιγμή όπου η συμμετοχή καλλιτεχνών από μικρότερες ή λιγότερο προβεβλημένες περιοχές, όπως η Μεσσηνία, αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Ανεξάρτητα από την εξέλιξη του διαγωνισμού, η συμπερίληψη δύο έργων του Κώστα Λούζη στις κορυφαίες διεθνείς δημιουργίες του Ιανουαρίου συνιστά από μόνη της μια σημαντική αναγνώριση του έργου του και μια ακόμη απόδειξη ότι η ελληνική street art διαθέτει φωνή και δυναμική στον παγκόσμιο καλλιτεχνικό χάρτη.

Το ερώτημα που παραμένει, ωστόσο, είναι αν και πότε ο θεσμός του “Best Of” θα επιστρέψει – και με ποιους όρους διαφάνειας και αξιοπιστίας, καθώς το 2025 δεν υπήρξε καμία αντίστοιχη παραφωνία.