Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την έλλειψη προσωπικού: Κινητοποίηση για το Κ.Υ. Αγίου Νικολάου

Το νοσηλευτικό προσωπικό το Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου στη Μάνη καλεί όλους τους κατοίκους στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Κ.Υ. μεθαύριο Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στις 11 το πρωί.

Τη στήριξη και τη συμμετοχή τους στη συγκέντρωση δηλώνουν το Νομαρχιακό Τμήμα Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ και η Ένωση Προέδρων Κοινοτήτων Νομού Μεσσηνίας.

Αναλυτικά, το νοσηλευτικό προσωπικό το Κ.Υ. Αγίου Νικολάου σημειώνει: “Απαιτούμε την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για να στελεχώσει το Κ.Υ., εναντιωνόμαστε στις ελαστικές σχέσεις εργασίας. Να καλυφθούν οι κενές θέσεις εργασίας, δηλαδή δύο νοσηλευτές τουλάχιστον ακόμα, δύο επισκέπτες υγείας και μια μαία. Δεδομένου ότι έχουμε ένα απαρχαιωμένο οργανισμό λειτουργίας του Κ.Υ., ο οποίος δεν καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες υγείας και θα έπρεπε να επικαιροποιηθεί. Αυτή τη στιγμή τα κενά στις βάρδιες είναι πολλά, η πρωινή βάρδια δεν έχει νοσηλευτή, υπάρχουν βάρδιες χωρίς ασθενοφόρο και πολλές εφημερίες ιατρών καλύπτονται από όμορα κέντρα υγείας.

Απαιτούμε την ανάπτυξη δημόσιων Κ.Υ. και περιφερειακών ιατρείων, με σύγχρονο εξοπλισμό και στελέχωση σε αριθμό όλων των ειδικοτήτων, προκειμένου να καλύπτονται πλήρως οι λαϊκές ανάγκες για όλες τις υπηρεσίες Π.Φ.Υ., όλο το 24ωρο, όλες τις ημέρες του χρόνου”.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΤ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ

To NT Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ δηλώνει ότι στηρίζει και συμμετέχει στην κινητοποίηση που διοργανώνουν το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Μάνης, εργατικά σωματεία, πολιτιστικοί και άλλοι τοπικοί φορείς, το Σάββατο 14/2 στις 11 το πρωί έξω από το Κ.Υ. Αγίου Νικολάου, ενάντια στα μεγάλα προβλήματα λόγω της υποστελέχωσης του Κ.Υ.

Και παρατηρεί ότι “όπως καταγγέλλουν οι νοσηλευτές αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής, οι μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό στο Κ.Υ., έχουν δημιουργήσει μια επικίνδυνη κατάσταση τόσο για την υγεία των κατοίκων, όσο και για τους εργαζόμενους υγειονομικούς που αγωνίζονται να προσφέρουν υπηρεσίες υγείας στον λαό της περιοχής, αλλά και στους χιλιάδες επισκέπτες κατά την τουριστική περίοδο, ξεπερνώντας κατά πολύ τα όριά των αντοχών τους. Όταν μάλιστα το Νοσοκομείο Καλαμάτας απέχει 1 ώρα από την περιοχή, καταλαβαίνει κανείς σε τι κινδύνους εκτίθεται η υγεία και η ίδια η ζωή του λαού της περιοχής, εάν δεν μπορεί να απολαμβάνει σύγχρονες και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας σε πρωτοβάθμιο επίπεδο στην δομή του Αγίου Νικολάου.

Είναι αυτονόητη η απαίτηση, να δώσουν άμεση λύση η κυβέρνηση, το κράτος, η 6η ΥΠΕ, στελεχώνοντας το Κ.Υ. με το απαιτούμενο μόνιμο προσωπικό και ενισχύοντας ουσιαστικά τις υποδομές του.

Δεν ανεχόμαστε να αντιμετωπίζεται η υγεία του λαού ως κόστος, την ίδια στιγμή που δισεκατομμύρια πάνε κι έρχονται για μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις, για τις ανάγκες τις πολεμικής οικονομίας και για τους διάφορους «ημέτερους» αυτών που κατέχουν τα κλειδιά της οικονομικής και πολιτικής εξουσίας”.

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Η Ένωση Προέδρων Κοινοτήτων Νομού Μεσσηνίας δηλώνει ότι “εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τη συνεχιζόμενη και σοβαρή υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου, με συνέπεια την αδρανοποίηση των Αγροτικών Ιατρείων Κάμπου, Καρδαμύλης και Πλάτσας, στον Δήμο Δυτικής Μάνης. Η κατάσταση αυτή δυσχεραίνει ουσιαστικά την παροχή βασικών υπηρεσιών υγείας και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής”.

Σημειώνει πως “η έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού προκαλεί ταλαιπωρία, εντείνει το αίσθημα ανασφάλειας και εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους, τους χρονίως πάσχοντες και τους μόνιμους κατοίκους των απομακρυσμένων κοινοτήτων.

Η Ένωση στηρίζει και συμμετέχει ενεργά στη διαμαρτυρία που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, διεκδικώντας την άμεση και ουσιαστική ενίσχυση του Κέντρου Υγείας με το αναγκαίο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπρεπής, ποιοτική και ασφαλής παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Η παρουσία της Ένωσης στη διαμαρτυρία, μέσω του αντιπροέδρου της, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη στήριξης στα δίκαια αιτήματα των κατοίκων και των τοπικών κοινοτήτων.

Καλούμε την Πολιτεία, το υπουργείο Υγείας και κάθε αρμόδιο φορέα να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους και να προχωρήσουν σε ουσιαστικές λύσεις για ένα ζήτημα που αφορά το θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών στην υγεία. Η υγεία των κατοίκων της Δυτικής Μάνης δεν μπορεί να περιμένει”.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ “ΠΡΩΤΑ Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ”

Τη στήριξή της στην κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου έξω από το Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, με πρωτοβουλία του Δήμου Δυτικής Μάνης, εργατικών σωματείων και τοπικών φορέων, εκφράζει η περιφερειακή παράταξη Πρώτα η Πελοπόννησος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η υποστελέχωση της δομής έχει φτάσει σε οριακό σημείο, με ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, γεγονός που, όπως επισημαίνεται, δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των κατοίκων, την επάρκεια των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας και τις συνθήκες εργασίας των υγειονομικών.

Η παράταξη τονίζει ότι η λειτουργία του Κέντρου Υγείας είναι κρίσιμη, καθώς το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας απέχει περίπου μία ώρα, ενώ η κατάσταση επιβαρύνεται ιδιαίτερα τη θερινή περίοδο λόγω αύξησης του πληθυσμού. Αποδίδει ευθύνες στην κυβέρνηση και στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια και ζητά μόνιμες προσλήψεις, πλήρη κάλυψη οργανικών κενών, ενίσχυση των υποδομών και διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας.

Ο επικεφαλής της παράταξης Μανώλης Μάκαρης δηλώνει ότι το θέμα θα τεθεί σε κάθε αρμόδιο θεσμικό επίπεδο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενώ απευθύνεται κάλεσμα συμμετοχής των πολιτών στην κινητοποίηση.