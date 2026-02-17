Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Μεσσηνίας

Ειδικότερα αύριο Τετάρτη από τις 8:30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνει η περιοχή βόρεια των Ριγκλίων και από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι η δυτική πλευρά του Νεοχωρίου Λεύκτρου προς Πύργο Λεύκτρου.

Την Πέμπτη από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα χωρίς ρεύμα θα μείνουν Βάλτος Ασπροχώματος, Σπερχογεία και η περιοχή Λαζαρίνα Μεσσήνης. Από τις 2:30 έως τις 3:30 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνουν οι περιοχή γύρω από τον Υποσταθμό Ασπροχώματος, καθώς και οι επιχειρήσεις “Ανακύκλωση Μεσσηνίας Α.Ε.”, “Mani Foods A.E.”, “Αφοί Γκίζα και Σία Ο.Ε.”, “IKTEO Auto Express - Koτταράς Α. Στέργιος Ι. Ο.Ε.”.

Την Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνουν Μπούκα και Άγιος Κωνσταντίνος Μεσσήνης, Μπιρμπίτα, και η γύρω περιοχή. Από τις 8 έως τις 9 το πρωί και από τις 2:30 έως τις 3:30 το μεσημέρι τα εργοστάσιο Γυφτέα και Κοτταρίδη, η εταιρεία “Κάρτσωνας - Λαρσινός Ο.Ε.” και η γύρω περιοχή.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.