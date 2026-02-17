Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Μεσσηνίας

Ειδικότερα αύριο Τετάρτη από τις 8:30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνει η περιοχή βόρεια των Ριγκλίων και από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι η δυτική πλευρά του Νεοχωρίου Λεύκτρου προς Πύργο Λεύκτρου.
Την Πέμπτη από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα χωρίς ρεύμα θα μείνουν Βάλτος Ασπροχώματος, Σπερχογεία και η περιοχή Λαζαρίνα Μεσσήνης. Από τις 2:30 έως τις 3:30 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνουν οι περιοχή γύρω από τον Υποσταθμό Ασπροχώματος, καθώς και οι επιχειρήσεις “Ανακύκλωση Μεσσηνίας Α.Ε.”, “Mani Foods A.E.”, “Αφοί Γκίζα και Σία Ο.Ε.”, “IKTEO Auto Express - Koτταράς Α. Στέργιος Ι. Ο.Ε.”.
Την Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνουν Μπούκα και Άγιος Κωνσταντίνος Μεσσήνης, Μπιρμπίτα, και η γύρω περιοχή. Από τις 8 έως τις 9 το πρωί και από τις 2:30 έως τις 3:30 το μεσημέρι τα εργοστάσιο Γυφτέα και Κοτταρίδη, η εταιρεία “Κάρτσωνας - Λαρσινός Ο.Ε.” και η γύρω περιοχή.
Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.
Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της ΜεσσηνίαςΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Διακοπές ρεύματος προγραμματίζει αυτή την εβδομάδα σε περιοχές της Μεσσηνίας ο ΔΕΔΔΗΕ.
