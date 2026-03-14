1,7 εκ. ευρώ για έργο αποκατάστασης στο Κάστρο Μεθώνης

Τα τεύχη και τον τρόπο δημοπράτησης του έργου “Στερέωση και αποκατάσταση του δυτικού επιθαλάσσιου τείχους του νότιου περιβόλου του Κάστρου Μεθώνης, προϋπολογισμού 1,7 εκ. ευρώ με ΦΠΑ, ενέκρινε ο γ.γ. Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου.

Σύμφωνα με την απόφαση, το έργο θα δημοπρατηθεί με το σύστημα της ανοικτής διαδικασίας του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης.

Στο σκεπτικό της απόφασης του γ.γ. αναφέρονται: 1) Η απόφαση της υπουργού τον Μάιο του 2023, με την οποία εγκρίθηκαν α) αρχιτεκτονική μελέτη και β) στατική μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης του δυτικού επιθαλάσσιου τείχους του νότιου περιβόλου του Κάστρου Μεθώνης. 2) Η απόφαση ένταξης του έργου τον Σεπτέμβριο του 2025 στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Πολιτισμού “Πολιτιστική Κληρονομιάς 2021 – 2025”. 3) Οι αποφάσεις της υπουργού του Δεκέμβριο του 2025, με τις οποίες εγκρίθηκαν η οικονομοτεχνική μελέτη το ΣΑΥ και το ΦΑΥ του έργου ενώ καταγράφονται και τα τεύχη δημοπράτησης που συντάχθηκαν από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων. ΔΑΒΜΜ.