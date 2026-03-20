Ζητούν ωράριο λειτουργίας καταστημάτων στη Μεσσήνη

Επίσημο αίτημα θεσμικού καθορισμού ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων τη Μεγάλη Παρασκευή, κατέθεσε ο Εμπορικός κι Επιχειρηματικός Σύλλογος Μεσσήνης προς τον Δήμο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει ο Σύλλογος, “προτείνεται η λειτουργία των καταστημάτων από ώρα 08:00 έως 19:00, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δήμου, ώστε να υπάρξει προσαρμογή του ωραρίου στις τοπικές κοινωνικές και θρησκευτικές συνθήκες.

Η αναγκαιότητα του αιτήματος τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι στην περιοχή της Μεσσήνης και ευρύτερα στη Μεσσηνία η τελετή της Αποκαθήλωσης πραγματοποιείται παραδοσιακά κατά τις απογευματινές ώρες της Μεγάλης Παρασκευής, διαφοροποιούμενη από άλλες περιοχές της χώρας.

Παράλληλα, το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας εφαρμόζεται στην πράξη εδώ και πολλά χρόνια από την πλειονότητα των επιχειρήσεων της περιοχής. Η απουσία επίσημης διοικητικής ρύθμισης δημιουργεί ασάφεια ως προς το ισχύον πλαίσιο και ενδέχεται να εκθέσει τις επιχειρήσεις σε διοικητικές κυρώσεις.

Για τον λόγο αυτό, το αίτημα του Συλλόγου αποσκοπεί: Στην εναρμόνιση της διοικητικής απόφασης με την πραγματική λειτουργία της αγοράς, στη νομική κατοχύρωση μιας καθιερωμένης πρακτικής και στην προστασία των επιχειρήσεων από ενδεχόμενους ελέγχους και κυρώσεις.

Η προτεινόμενη ρύθμιση θα έχει προαιρετικό χαρακτήρα και θα εφαρμοστεί με πλήρη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.

Ο Εμπορικός κι Επιχειρηματικός Σύλλογος Μεσσήνης αναμένει την άμεση ανταπόκριση του Δήμου, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη και νόμιμη λειτουργία της αγοράς κατά την εορταστική περίοδο”.

Το αίτημα υπογράφουν ο πρόεδρος Γιώργος Πετρόπουλος και η γ.γ. Κωνσταντίνα Χαρλέπα.