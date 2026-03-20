Καλαμάτα: Βραδιά τιμής για απόστρατους αξιωματικούς της Αεροπορίας (βίντεο-φωτογραφίες)

Στο ξενοδοχείο REX στην Καλαμάτα πραγματοποιήθηκε με επιτυχία εκδήλωση όπου απονεμήθηκαν μετάλλια και διπλώματα σε 22 αποστράτους από το παράρτημα Μεσσηνίας της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας.

Ηταν μία βραδιά αφιερωμένη στην αναγνώριση της προσφοράς των αποστράτων και στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία στην Ενωση να δείξει το κοινωνικό της πρόσωπο, εν όψει και του εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

Πάνω σε αυτό το πλαίσιο η ιστορικός Μαρία Ξυδιά πραγματοποίησε μια εμπνευσμένη ομιλία για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, γι’ αυτόν τον “γίγαντα της επανάστασης, τον ήρωα που ήταν πάντα στο εμείς και όχι στο εγώ. Για τον Γέρο του Μωριά!».

Ο γραμματέας του παραρτήματος Μεσσηνίας Παναγιώτης Γιόβας αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, μίλησε για τις δράσεις της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας που αριθμεί 540 μέλη και αποτελεί ένα ζωντανό κύτταρο της τοπικής κοινωνίας.

Ακολούθησαν οι απονομές των μεταλλίων και των διπλωμάτων στους απόστρατους, τις οποίες έκαναν ο πρόεδρος της Ενωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας Απτχος (Ι) ε.α. Παναγιώτης Δημητριάδης, ο πρόεδρος του παραρτήματος της Ενωσης Νομού Μεσσηνίας Σμήναρχος ε.α. Γιάννης Σαμπαζιώτης, ο εκπρόσωπος του διοικητή της 120 ΠΕΑ Επισμηναγός (Ι) Θωμάς Γύφτος, ο Απτχος ε.α. (Ι) μέλος του παραρτήματος Βασίλης Τζιναέτης, ο Απτχος ε.α. (Ι) μέλος του παραρτήματος Απόστολος Ιακώβου, ο Υπτχος ε.α. (Ι) μέλος του παραρτήματος Αγγελος Γκούγκουλης, ο Υπτχος ε.α. (Ι) μέλος του παραρτήματος Θεόδωρος Πετριτσόπουλος και ο Υπτχος ε.α. (Ι) και πρώην διοικητής της 120 ΠΕΑ Κωνσταντίνος Καραβλίδης.

Οι 22 απόστρατοι του τιμήθηκαν

Οι απόστρατοι που τιμήθηκαν ήταν οι εξής:

Σμχος ε.α. (ΥΑΔ) Δημήτρης Αλοίμονος (Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικα), Σμχος ε.α (ΤΤΗ) Νίκος Κοτσιφάκος (Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικα), Σμχος ε.α. (ΤΜΑ) Νίκος Γκαϊδόγιαννης (Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικα), Σμχος ε.α. (ΤΜΜ) Βασίλης Σκαρπέτης (Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικα, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Τιμής), Σμχος ε.α. (ΥΔΚ) Παναγιώτης Γιόβας (Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικα, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Τιμής), Σμχος ε.α. (ΤΜΜ) Στέλιος Αναγιωτός (Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικα, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Τιμής), Σμχος ε.α. (ΤΜΑ) Σταύρος Ξυπόλιτος (Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικα, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Τιμής), Σμχος ε.α.(ΤΜΑ) Κωνσταντίνος - Παναγιώτης Γεωργιόπουλος (Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικα, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Τιμής), Σμχος ε.α. (ΤΕΦ) Νίκος Χριστακάκος (Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικα, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Τιμής), Σμχος ε.α. (ΤΗΓ) Γιάννης Αποστολόπουλος (Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικα, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Φοίνικα, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Τιμής), Σμχος ε.α. (ΤΕΦ) Νίκος Αλεβίζος Νικόλαος (Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικα, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του Φοίνικα, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Τιμής), Σμχος ε.α. (ΤΜΑ) Κατσούρος Γεώργιος (Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικα, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του Φοίνικα, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Τιμής), Σμχος ε.α. (ΤΜΑ) Γιαλικάρης Παναγιώτης (Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικα, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του Φοίνικα, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Τιμής), Σμχος ε.α. (ΤΜΜ) Ρεμπάκος Σωτήριος (Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικα, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του Φοίνικα, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Τιμής), Σμχος ε.α. (ΥΑΔ) Βασίλης Κακκαβάς (Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικα, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του Φοίνικα, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Τιμής), Σμχος ε.α. (ΥΑΔ) Θοδωρής Αλεξόπουλος (Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικα, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του Φοίνικα, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Τιμής), Σμχος ε.α.(ΤΜΜ) Πλεματιάς Θεοχάρης (Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικα, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του Φοίνικα, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Τιμής), Ασμχος ε.α. (Ι) Αντώνης Πουλόπουλος (Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικα), Ασμχος ε.α.(ΤΜΑ) Βουδούρης Γεώργιος (Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Τιμής), Ασμχος ε.α.(ΤΕΦ) Ιωαννίδης Γεώργιος (Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Τιμής), Ασμχος ε.α. (ΑΥΛ) Χριστίνα Ρούτση (Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Τιμής, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του Φοίνικα), Ασμχος ε.α. (ΤΟΠ) Γιώργος Λεχαρέας (Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Τιμής).

Το “παρών” στην εκδήλωση έδωσαν μεταξύ άλλων ο αντιδήμαρχος Καλαμάτας Κώστας Παπαδάκης και οι διατελέσαντες πρόεδροι του παραρτήματος Μεσσηνίας Ελευθέριος Χριστακόπουλος και Πιέρρος Πλατάνας.