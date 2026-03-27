Σύλλογος Επαγγελματιών Κορώνης: Έντονη ανησυχία για κύμα διαρρήξεων

Την έντονη ανησυχία του για το κύμα διαρρήξεων στην Κορώνη εκφράζει ο Σύλλογος Επαγγελματιών Κορώνης, ο οποίος με επιστολή παρέμβασης προς τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Λαμπρόπουλο ζητά άμεσα μέτρα ενίσχυσης της αστυνόμευσης στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τις τελευταίες ημέρες καταγράφονται διαδοχικές διαρρήξεις σε επιχειρήσεις, κοσμηματοπωλεία αλλά και κατοικίες εντός του οικισμού, γεγονός που έχει κλονίσει το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων και των επαγγελματιών.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, όπως επισημαίνεται, η στοχοποίηση εξοχικών κατοικιών αλλοδαπών, εξέλιξη που, όπως τονίζεται, πλήττει την εικόνα της περιοχής και επηρεάζει αρνητικά την εμπιστοσύνη όσων έχουν επιλέξει την Κορώνη για κατοικία ή επένδυση.

Ο Σύλλογος ζητά την άμεση ενίσχυση του Αστυνομικού Τμήματος Κορώνης με προσωπικό, την πραγματοποίηση νυχτερινών περιπολιών από ειδικές μονάδες της ΕΛΑΣ, καθώς και τη συνολική ενίσχυση της αστυνόμευσης ώστε να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας.

Όπως υπογραμμίζεται, η ασφάλεια στην Κορώνη και την ευρύτερη περιοχή αποτελεί προτεραιότητα και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις πριν η κατάσταση επιδεινωθεί περαιτέρω.

Αναλυτικά η επιστολή: «Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Κορώνης κρούει τον κώδωνα του κινδύνου προς κάθε αρμόδια αρχή, καθώς η περιοχή μας βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή έξαρση εγκληματικότητας. Τις τελευταίες ημέρες, το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών έχει κλονιστεί σοβαρά, μετά από διαδοχικές διαρρήξεις σε επιχειρήσεις, κεντρικά κοσμηματοπωλεία αλλά και ιδιωτικές κατοικίες μέσα στον οικισμό της Κορώνης.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι διαρρήκτες στοχοποιούν συστηματικά εξοχικές κατοικίες αλλοδαπών, γεγονός που δυσφημεί την περιοχή μας διεθνώς και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων που επέλεξαν την Κορώνη ως τόπο κατοικίας και επένδυσης.

Με επίσημη επιστολή μας προς τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Γιάννηξ Λαμπρόπουλο, ζητάμε την άμεση και ουσιαστική παρέμβασή του. Δεν μπορούμε πλέον να παραμένουμε θεατές στην απώλεια των περιουσιών μας και στον φόβο που κυριαρχεί στις γειτονιές μας.

Τα αιτήματά μας:

-Άμεση ενίσχυση του Αστυνομικού Τμήματος Κορώνης με το απαραίτητο προσωπικό.

-Διενέργεια νυχτερινών περιπολιών από επίλεκτα σώματα της ΕΛ.ΑΣ. (Ο.Π.Κ.Ε.) στις οικιστικές και επιχειρηματικές ζώνες.

-Αποτελεσματική αστυνόμευση που θα λειτουργήσει αποτρεπτικά και θα αποκαταστήσει την τάξη.

-Η ασφάλεια της Κορώνης και της ευρύτερης περιοχής είναι αδιαπραγμάτευτη.

-Καλούμε την πολιτική ηγεσία και την Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας να λάβουν μέτρα πριν η κατάσταση γίνει ανεξέλεγκτη».