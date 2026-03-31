Ανταπάντηση Κανάκη στον Ομιλο Καλαμάτας Φίλων Ελληνικής Ιστορίας

Αναλυτικά αναφέρει:

“Η απάντηση στην εφημερίδα “Ελευθερία” 27/3/25 από τον Ομιλο Καλαμάτας Φίλων Ελληνικής Ιστορίας, για τη στάση του ελληνικού Πατριαρχείου και τον ρόλο του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Επανάσταση του 1821 κατόπιν δημοσιεύματος δικού μου στην ίδια εφημερίδα μια ημέρα πριν 26/3/25.

Εχω να πω τούτο:

Η Ιστορία δεν είναι εργαλείο επιβολής ούτε μέσο εκφοβισμού.

Είναι μνήμη, τεκμήριο και ευθύνη.

Εκείνοι που κάποτε προσπάθησαν να φιμώσουν συνειδήσεις κόβοντας την γλώσσα όσους έλεγαν ότι είναι Έλληνες και να επιβάλουν σιωπή, δύσκολα μπορούν σήμερα να εμφανίζονται ως δάσκαλοι της αλήθειας.

Οι κοινωνίες προχωρούν όταν αναγνωρίζουν το παρελθόν τους με ειλικρίνεια όχι όταν το χρησιμοποιούν επιλεκτικά για να διδάξουν ή να υποτιμήσουν τους άλλους.

Η ιστορία δεν ανήκει σε κανέναν ανήκει στην αλήθεια και σε όσους έχουν το θάρρος να τη σεβαστούν”.