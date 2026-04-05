Καλαμάτα: Με προαιρετικό άνοιγμα ξεκινά σήμερα το πασχαλινό ωράριο των καταστημάτων

Καλαμάτα: Με προαιρετικό άνοιγμα ξεκινά σήμερα το πασχαλινό ωράριο των καταστημάτων

Με προαιρετικό άνοιγμα από τις 11 π.μ. έως τις 3 μ.μ. ξεκινά σήμερα το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων της Καλαμάτας ενόψει του Πάσχα.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν ως εξής: Την Κυριακή των Βαΐων, 5 Απριλίου, τα καταστήματα θα είναι προαιρετικά ανοιχτά, ενώ το απόγευμα θα παραμείνουν κλειστά.

Από τη Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου, έως και τη Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου, το ωράριο διαμορφώνεται σε 8.30 π.μ. έως 2.30 μ.μ. το πρωί και 5.30 μ.μ. έως 9 μ.μ. το απόγευμα. Τη Μεγάλη Παρασκευή, 10 Απριλίου, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 8.30 π.μ. έως τις 3 μ.μ., ενώ θα παραμείνουν κλειστά το απόγευμα. Το Μεγάλο Σάββατο, 11 Απριλίου, το ωράριο θα είναι από τις 8.30 π.μ. έως τις 4 μ.μ.

Την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, καθώς και τη Δευτέρα του Πάσχα, 13 Απριλίου, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

