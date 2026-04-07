Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Μεσσηνίας: Οδηγίες στους καταναλωτές ενόψει της πασχαλινής περιόδου

«Αγοράστε από επίσημα και ελεγχόμενα σημεία της αγοράς…» επισημαίνει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Μεσσηνίας, δίνοντας οδηγίες στους καταναλωτές ενόψει της πασχαλινής περιόδου.

Στην παρέμβασή της τονίζει την ανάγκη προσοχής στις αγορές τροφίμων, στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των υγειονομικών ελέγχων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Αναλυτικά οι οδηγίες:

«Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Μεσσηνίας ενημερώνει, στο πλαίσιο των κατευθυντήριων οδηγιών της Πολιτείας για την εντατικοποίηση των Κτηνιατρικών Υγειονομικών Ελέγχων το φετινό Πάσχα με στόχο την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, τους καταναλωτές τα κάτωθι:

Αγοράστε από επίσημα και ελεγχόμενα σημεία της αγοράς. Οι αγορές τροφίμων από πλανόδιους περιστασιακούς πωλητές ή από δήθεν παραγωγούς θα πρέπει να αποφεύγονται, διότι αποτελούν πηγή διάθεσης μη ελεγχόμενων τροφίμων που μπορεί να παραπλανήσουν τον καταναλωτή και να προκαλέσουν μικρά ή μεγάλα προβλήματα στην υγεία του.

Αγοράστε κρεατικά που είναι τοποθετημένα σε ψυγεία ή προθήκες ψυγεία, και όχι αυτά που είναι εκτός ψυγείου, κρέμονται από τσιγκέλια και είναι εκτεθειμένα σε σκόνες και μικρόβια. Οι συνθήκες σφαγής και μεταχείρισης των ζώων παίζουν σημαντικό ρόλο στην τελική υγειονομική κατάσταση του κρέατος. Υπενθυμίζουμε ότι η σφαγή ζώντων ζώων (αρνιών κλπ.) απαγορεύεται αυστηρά σε χώρους εκτός σφαγείων. Σφάζονται σε ανθυγιεινές συνθήκες χωρίς αναισθησία, χωρίς κρεοσκοπικό έλεγχο και προκαλούν πόνο στα ζώα.

Δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στις συνθήκες υγιεινής του προσωπικού και καθαριότητας του εξοπλισμού και του χώρου από όπου προμηθεύεστε τρόφιμα.

Για την προμήθεια αμνοεριφίων, εντέρων και γενικότερα κρέατος:

Ο κρεοσκοπικός έλεγχος των σφάγιων διενεργείται ανελλιπώς από τους επίσημους κτηνιάτρους στα σφαγεία.

Για όλα τα σφάγια εγχώριας παραγωγής, όπως και για τα προερχόμενα από κοινοτικές χώρες και έχουν σφαγεί στη χώρα μας η σφραγίδα καταλληλότητας είναι χρώματος «τυρκουάζ» («λαμπρό κυανούν», χρωστική Ε 133), και έχει σχήμα ωοειδές, όπου αναγράφεται ο αριθμός έγκρισης του σφαγείου και περιφερειακά τα αρχικά GR και τα διακριτικά ΕΕ.

Τα σφάγια αμνοεριφίων ελληνικής καταγωγής φέρουν επιπλέον της ωοειδούς σφραγίδας καταλληλότητας και σφραγίδα παραλληλόγραμμου σχήματος με την αναγραφή ΕΛΛΑΣ ή ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ χρώματος λαμπρό κυανούν και ειδικό καρτελάκι με όλες τις σχετικές πληροφορίες εκτροφής.

Σφάγια που έχουν σφαγεί σε κοινοτικές χώρες φέρουν την ωοειδή σφραγίδα χρώματος επιλογής του κράτους της ΕΕ, τον κωδικό του σφαγείου και τα διακριτικά ΕΟΚ.

Σφάγια εισαγωγής και σφαγής από τρίτες χώρες φέρουν υποχρεωτικά τις σφραγίδες που προβλέπει η κάθε τρίτη χώρα, σε χρώμα «καστανό».

Οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σφάγια τα οποία δε φέρουν καθόλου σφραγίδες, ή φέρουν σφραγίδες διαφορετικές από τις προβλεπόμενες, δεσμεύονται από την αρμόδια αρχή ελέγχου και είναι ακατάλληλα προς ανθρώπινη κατανάλωση.

Τα συσκευασμένα εντόσθια νωπά ή κατεψυγμένα που δεν συνοδεύουν το σφάγιο θα πρέπει να φέρουν τις κατάλληλες σημάνσεις όπως τα στοιχεία της εταιρείας, τον κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης, τη χώρα προέλευσης, τις ημερομηνίες παραγωγής και λήξης και τη θερμοκρασία συντήρησης. Σε καμία περίπτωση οι καταναλωτές δε θα πρέπει να προμηθεύονται εντόσθια αποψυγμένα ως νωπά.

Για την προμήθεια αυγών:

Όλα τα αυγά πρέπει να φέρουν πάνω στο κέλυφος με καθαρά γράμματα σφραγίδα με τον διακριτικό κωδικό της μονάδας παραγωγής των αυγών. Τα συσκευασμένα αυγά θα πρέπει να έχουν στην εξωτερική συσκευασία τις πληροφορίες για την κατηγορία ποιότητας, την κατηγορία βάρους, τον αριθμό αυγών, τη μέθοδο εκτροφής και τον κωδικό παραγωγού.