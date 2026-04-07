Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας

Ειδικότερα, το Παράρτημα Τριφυλίας του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ-ΕΦΚΑ Μεσσηνίας ανακοινώνει ότι συμμετέχει στη μεσσηνιακή κινητοποίηση των συνταξιούχων και καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα Τρίτη 7 Απριλίου και ώρα 12 στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας και σημειώνει: “Υπάρχει μεγάλη ανησυχία, παρακολουθώντας τα προβλήματα του Νοσοκομείου Καλαμάτας. Η μετακίνηση γιατρών από την Κυπαρισσία στην Καλαμάτα θα δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα στο ήδη υποστελεχωμένο προσωπικό. Καλούμε τους συνταξιούχους και όλους τους πολίτες της Τριφυλίας να απαιτήσουμε: Τη δημιουργία καρδιολογικής, παθολογικής και ορθοπαιδικής κλινικής στο Νοσοκομείο μας. Επαρκή χρηματοδότηση του Νοσοκομείου. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υγειονομικές δομές της Τριφυλίας. Να θεσπιστούν ειδικά κίνητρα για τις μόνιμες θέσεις ιατρών που βγαίνουν επανειλημμένα άγονες. Να ενισχυθούν τα Κέντρα Υγείας της Τριφυλίας”.