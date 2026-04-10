Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Νέδοντος, που αφορούν αποκλεισμό κυκλοφορίας από Κεφάλα έως Ιατροπούλου και του νότιου πάρκινγκ μεταξύ των οδών Κεφάλα - Αρτέμιδος - Κλαδά – Νέδοντος, ανακοινώθηκαν από τον Δήμο Καλαμάτας, από την Τετάρτη 15 Απριλίου και για περίπου 10 ημέρες, λόγω του έργου της ανάπλασης.

Παράλληλα, αποκλεισμένη θα παραμείνει για λιγότερες ημέρες η οδός Κεφάλα (συνέχεια της Φραντζή προς Νέδοντος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο Καλαμάτας, στη συγκεκριμένη φάση κατασκευής παρατείνονται οι αλλαγές δρομολογίων σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Αστικό ΚΤΕΛ), επειδή αυτά διέρχονται από τον χώρο που θα παραμείνει αποκλεισμένος λόγω έργων. Για το λόγο αυτό θα συνεχίσουν να ισχύουν οι παρακάτω τροποποιήσεις:

Η γραμμή 1 με κατεύθυνση προς πλατεία, θα διέρχεται μέσω των οδών Φαρών – Βασ. Γεωργίου – Αριστομένους – Δημοσθένους – Νέδοντος – Αρτέμιδος – Κλαδά – Νέδοντος.

Η γραμμή 2 από Φιλοξένια προς Νοσοκομείο θα διέρχεται μέσω των οδών Νέδοντος – Αριστομένους – Δημοσθένους – Νέδοντος – Αρτέμιδος – Κλαδά – Νέδοντος – Κιλκίς – Αθηνών.

Η γραμμή 2 από Νοσοκομείο προς Φιλοξένια θα διέρχεται μέσω των οδών Κλαδά – Νέδοντος – Κιλκίς – Αρτέμιδος.

Η γραμμή 3 από Λέικα προς ΟΣΕ θα διέρχεται μέσω των οδών Αρτέμιδος – Κλαδά - Νέδοντος.

Η γραμμή 6 από “Ταξιάρχες” προς Πανεπιστήμιο θα διέρχεται μέσω των οδών Βασ. Γεωργίου – Αριστομένους – Δημοσθένους – Νέδοντος – Νέα Είσοδος.

Η γραμμή 8 από την οδό Μαρίας Κάλλας θα διέρχεται μέσω των οδών Βασ. Γεωργίου – Αριστομένους - Βασ. Όλγας – Ακρίτα.

Η αφετηρία / στάση ανταπόκρισης επί της οδού Κεφάλα μεταφέρεται στη στάση “Κεντρικό Πάρκινγκ” της οδού Νέδοντος και στη στάση “Ταξιάρχες” επί της οδού Βασ. Γεωργίου.

Νέες προσωρινές στάσεις :1) στο Δημοτικό Θέατρο και 2) στην Δημοσθένους πριν την Νέδοντος.

Παρακαλούνται οι πολίτες να χρησιμοποιούν όσο το δυνατό εναλλακτικές διαδρομές για την πρόσβαση τους στα οικεία μέρη.

Επίσης, για την ανακατασκευή του οδοστρώματος στην οδό Νέδοντος, θα αποκλειστεί η είσοδος – έξοδος των οχημάτων στον νότιο χώρο στάθμευσης, που περικλείεται από τις οδούς Κεφάλα - Αρτέμιδος - Κλαδά - Νέδοντος για περίπου 10 ημέρες. Συνεπώς, οι πολίτες που έχουν σταθμεύσει τα οχήματά τους εντός του νότιου χώρου στάθμευσης, θα πρέπει να τα απομακρύνουν πριν την Τετάρτη 15 Απριλίου, ώστε να μην εγκλωβιστούν εντός του χώρου στάθμευσης.