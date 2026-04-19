Εργαστήρι σχεδίου στο Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σχεδίου (27/3), το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει εργαστήρι σχεδίου για εφήβους κι ενήλικες, την Κυριακή 26 Απριλίου (ώρες 11 π.μ.-1 μ.μ.), στο Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού, στη Σπάρτη.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τον εικαστικό Κωνσταντίνο Δαρείο να αποτυπώνει σε χαρτί, με διαφορετικές σχεδιαστικές τεχνικές, επιλεγμένα εκθέματα του Μουσείου. Παράλληλα, με την καθοδήγησή του, θα πειραματιστούν με μολύβι και κάρβουνο, δημιουργώντας τα δικά τους σχέδια βασισμένα σε αντικείμενα της μόνιμης έκθεσης. Η συμμετοχή και τα υλικά είναι δωρεάν, και η κράτηση θέσης απαραίτητη. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Μουσείο, στο τηλέφωνο 27310 89315 (καθημερινά, εκτός Τρίτης, 10 π.μ.-6 μ.μ.).