Πανελλήνιο φεστιβάλ ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς στην Καλαμάτα

Το 12ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς θα πραγματοποιηθεί στις 25 και 26 Απριλίου στην Καλαμάτα, στο συνεδριακό κέντρο του Pharae Palace Hotel, με κεντρικό θέμα «Ελαιώνας και Μακροζωία – Το Μεσογειακό Μυστικό της Ζωής».

Η διοργάνωση αποτελεί ένα από τα βασικά φόρουμ για την ελαιοκομία, με τη συμμετοχή επιστημόνων, παραγωγών και επαγγελματιών, ενώ εστιάζει σε ζητήματα παραγωγής, αγοράς και υγείας που συνδέονται με το ελαιόλαδο.

Σε συνέντευξη Τύπου παρουσιάστηκαν οι στόχοι και το περιεχόμενο του Φεστιβάλ.

Ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Καλαμάτας Μιχάλης Αντωνόπουλος ανέφερε: «Είναι μια συλλογική προσπάθεια που έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Μεσσηνία και εκφράζεται μέσα από το όνομα Καλαμάτα, με στόχο την προβολή και την ενίσχυση της φήμης του προϊόντος». Και πρόσθεσε: «Το φεστιβάλ επιχειρεί να αναδείξει τα πλεονεκτήματα του ελαιολάδου, σε μια περίοδο που οι τιμές δεν καλύπτουν το κόστος παραγωγής».

Ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος δήλωσε: «Η επιτραπέζια ελιά Καλαμάτας και το ελαιόλαδο είναι προϊόντα υψηλής αξίας που δεν αποτιμώνται αντίστοιχα στην αγορά». Και συμπλήρωσε: «Απαιτούνται συντονισμένες προσπάθειες για να στηριχθεί η ελαιοπαραγωγή και να αναβαθμιστεί η ποιότητα».

Ο αντιδήμαρχος Καλαμάτας Γιώργος Φάβας σημείωσε: «Το φεστιβάλ αναδεικνύει το βασικό προϊόν της μεσσηνιακής γης και προσφέρει χρήσιμα συμπεράσματα μέσα από τις εισηγήσεις επιστημόνων». Ενώ επεσήμανε: «Αποτελεί ευκαιρία για παραγωγούς και επαγγελματίες να ενημερωθούν και να ενισχύσουν την εξωστρέφεια του προϊόντος».

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ θα παρουσιαστούν θέματα που αφορούν τη Μεσογειακή διατροφή, τη σχέση ελαιολάδου και υγείας, το κόστος καλλιέργειας, τη διαχείριση του νερού και τη συνεργασία στον αγροτικό τομέα.

Το πρόγραμμα

Σάββατο 25 Απριλίου

5.30 – 6 μ.μ. Προσέλευση

6 μ.μ. Έναρξη Φεστιβάλ – Μιχάλης Αντωνόπουλος πρόεδρος Συνεταιρισμού Καλαμάτας

6.15 μ.μ. Παρουσίαση Φεστιβάλ – Νέλλη Κουβελάκη σύμβουλος επιχειρήσεων – κοινωνική επιχειρηματίας

6.30 μ.μ. Χαιρετισμοί προσκαλεσμένων

7 μ.μ. «Πιλοτική εφαρμογή δολωματικών ψεκασμών με σύστημα μη επανδρωμένου αεροσκάφους – Πρόγραμμα Έξαρχος» – Αντώνιος Παρασκευόπουλος γεωπόνος πρώην προϊστάμενος ΔΑΟΚ Τριφυλίας

7.30 μ.μ. «Το ελαιόλαδο ως στοιχείο ταυτότητας της Μεσσηνίας στον σύγχρονο τουρισμό» – Νίκος Μαλαπέτσας πρόεδρος Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής Καλαμάτας ΣΚΕΑΚ μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας και μέλος ΔΣ Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων ΠΟΕΣΕ

8 μ.μ. «Η λειτουργία του πρότυπου βιολογικού ελαιώνα του Πανεπιστημίου Πατρών» – Γιώργος Σαλάχας καθηγητής Εργαστήριο Φυσιολογίας και Θρέψης Φυτών Τμήμα Γεωπονίας Σχολή Γεωπονικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Πατρών

8.30 μ.μ. «Καινοτόμες προσεγγίσεις και υγεία του εδάφους στην ελαιοκαλλιέργεια» – Παντελής Ε. Μπαρούχας καθηγητής Εργαστήριο Εδαφολογίας Τμήμα Γεωπονίας Σχολή Γεωπονικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Πατρών

Κυριακή 26 Απριλίου

10 – 10.30 π.μ. Προσέλευση

10.30 π.μ. «Βελτίωση της υγείας εδάφους ελαιώνων με χρήση biochar, κομπόστ και χλωρής λίπανσης» – Βασίλειος Γκισάκης γεωπόνος κύριος ερευνητής στο Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου ΙΕΛΥΑ Τμήμα Ελαίας και Οπωροκηπευτικών

11 π.μ. «Ο ρόλος του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου στην παχυσαρκία» – Παναγιώτης Χαλβατσιώτης αναπληρωτής καθηγητής Παθολογίας Ιατρική Σχολή Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

11.30 π.μ. «Ανάπτυξη του αγροτοδιατροφικού τομέα: ο κρίσιμος ρόλος της συνεργασίας» – Δημήτρης Μπουραντάς πρύτανης New York College Αθηνών πρώην πρύτανης ΑΣΟΕΕ

12.15 μ.μ. «Από το ελαιόλαδο στην εμπειρία της ελιάς: Μια μελέτη περίπτωσης δημιουργίας αξίας από τη Μεσσηνία» – Δήμητρα Μαθιοπούλου ΜΒΑ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική ιδρυτής The Olive Route

12.45 μ.μ. «Ο ρόλος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στον ελαιοκομικό τομέα» – Σπύρος Μάμαλης διευθυντής ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

1.15 μ.μ. «Ορθές πρακτικές για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας του ελαιολάδου» – Ευσταθία Γεωργακοπούλου προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Μεσσηνίας

1.45 μ.μ. «Η κοινοτικά καθοδηγούμενη τοπική ανάπτυξη στις Μεσογειακές χώρες εστιάζεται στην ελαιοπαραγωγή. Η πόλη της Καλαμάτας ως ιστορική ελαιόπολη» – Γεώργιος Τσομπάνογλου τακτικός καθηγητής Κοινωνιολογίας της Εργασίας και Κατάρτισης Τμήμα Κοινωνιολογίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου διευθυντής Εργαστηρίου Κοινωνιολογίας της Εργασίας

2.15 μ.μ. «Αποθήκευση ελαιολάδου και έλεγχος δεξαμενών» – Γιώργος Κουτέλας γευσιγνώστης ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς.