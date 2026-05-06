Καλαμάτα: Φωτιά σε κατάστημα ρούχων στην Αριστομένους – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων στον πεζόδρομο της Αριστομένους, απέναντι από το ιστορικό Δημαρχείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι. Το κατάστημα ήταν κλειστό εκείνη την ώρα και οι πυροσβέστες χρειάστηκε να σπάσουν την πόρτα προκειμένου να εισέλθουν στον χώρο και να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά κατασβέστηκε γρήγορα, ενώ προκλήθηκαν μόνο περιορισμένες υλικές ζημιές στο εσωτερικό του καταστήματος.

Στο σημείο έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα με οκτώ άνδρες. Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.