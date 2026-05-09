Τρία ακίνητα της ΔΥΠΑ για κοινωνικές κατοικίες στην Καλαμάτα

Τρία ακίνητα της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΕΚ και ΟΑΕΔ) στην Καλαμάτα, στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου, στην οδό Καλλιπατείρας, περιλαμβάνονται μεταξύ των πρώτων 8 ακινήτων της ΔΥΠΑ, που ενεργοποιούνται για κοινωνικές κατοικίες στη χώρα μας.

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση περνούν στο Ελληνικό Δημόσιο και στην αποκλειστική διαχείριση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας τα πρώτα 8 ακίνητα της ΔΥΠΑ για αξιοποίηση μέσω κοινωνικής αντιπαροχής

Πρόκειται, όπως αναφέρεται, “για ακίνητα σε Παιανία, Λάρισα, Πύργο και Καλαμάτα, τα οποία, μετά από μια μακρά περίοδο αδράνειας, μπαίνουν σε τροχιά αξιοποίησης με ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο. Με τη συγκεκριμένη ΚΥΑ, το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αποκτά τη δυνατότητα να προχωρήσει στα επόμενα στάδια για την εκκίνηση των διαδικασιών πρόσκλησης προς την αγορά, προκειμένου ενδιαφερόμενες κατασκευαστικές εταιρείες να υποβάλουν προσφορές για την ανάπτυξη των ακινήτων. Στόχος είναι η δημιουργία νέων κατοικιών, μέρος των οποίων θα αποδοθεί ως κοινωνική κατοικία σε συμπολίτες μας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Στο πλαίσιο της κοινωνικής αντιπαροχής, το Δημόσιο διατηρεί πάντοτε ποσοστό τουλάχιστον 30% των κατοικιών για κοινωνική χρήση, εξασφαλίζοντας μόνιμο απόθεμα. Με αυτόν τον τρόπο, δημόσια γη που παρέμενε για πολλά χρόνια αναξιοποίητη μετατρέπεται σε κατοικίες, σε ευκαιρίες στέγασης και σε πραγματική στήριξη για ευάλωτα νοικοκυριά”.