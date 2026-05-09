Ξεχωριστή γιορτή αφιερωμένη στη μητέρα

Η εκδήλωση διοργανώνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά από τον Σύλλογο Γυναικών Μικρομάνης «Μαρία Πολυδούρη» και υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις, συγκίνηση και όμορφες στιγμές για μικρούς και μεγάλους. Μέσα από τη διοργάνωση αναδεικνύεται η μορφή της σύγχρονης μάνας: της γυναίκας που εργάζεται αδιάκοπα, στηρίζει την οικογένεια, στερείται για τα παιδιά της και βρίσκεται καθημερινά δίπλα τους με αγάπη και δύναμη. Από την αγρότισσα που ξυπνά πριν χαράξει μέχρι την εργαζόμενη μητέρα που μετά τη δουλειά συνεχίζει τις υποχρεώσεις του σπιτιού, η εκδήλωση αποτελεί έναν συμβολικό φόρο τιμής σε όλες τις μητέρες της διπλανής πόρτας. Οι διοργανωτές καλούν τον κόσμο να συμμετάσχει στη γιορτή και να τιμήσει όλες τις μητέρες μέσα σε μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα.