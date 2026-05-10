Η πιο αστεία οικογένεια ξαναχτυπά για να μοιράσει ασυγκράτητα γέλια, ανεβαίνοντας στη σκηνή του Εργατικού Κέντρου για μία παράσταση, την Παρασκευή 15 Μαΐου, στις 9 μ.μ.
Ο Στέλιος Κρητικός, μαζί με τους Μιχαήλ Αγγελο και Αρη Κρητικό, ανεβάζουν μία φρέσκια, πρωτότυπη κωμική πρόταση που συμπυκνώνει stand-up comedy, θέατρο και αυτοσχεδιασμό σε μία ενιαία παράσταση. Προσωπικές καταθέσεις, κατά λάθος εξομολογήσεις, αδελφικές κόντρες, απρόσμενες εγκυμοσύνες και, κυρίως, πολλές, πολλές… οικογενειακές ιστορίες. Η ηλεκτρονική προπώληση πραγματοποιείται μέσω του more.com.
"Οικογενειακές ιστορίες… των Κρητικών" στην Καλαμάτα
Μετά τα απανωτά sold out που άφησαν εποχή και κέρδισαν τις καρδιές του κοινού, οι “Οικογενειακές ιστορίες… των Κρητικών” έρχονται την Παρασκευή 15/5 στις 9 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας.
