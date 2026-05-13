Διοικητική αυτονόμηση του Νοσοκομείου ζητεί ο Σύλλογος Γονέων ΓΕΛ Κυπαρισσίας

Τη διοικητική αποσύνδεση και αυτονόμηση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας στηρίζει με ανακοίνωση του ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γενικού Λυκείου Κυπαρισσίας.

Απαιτούμε η Πολιτεία και το Υπουργείο Υγείας να προβούν στα δέοντα ώστε το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας να καταστεί επαρκώς στελεχωμένο και διοικητικά αυτόνομο, τονίζουν χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά σημειώνουν: «Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γενικού Λυκείου Κυπαρισσίας στηρίζει τη διοικητική αποσύνδεση και αυτονόμηση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας από το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας όπως ήδη έγινε με το Νοσοκομείο Μεσολογγίου και δρομολογείται σε άλλες περιοχές της χώρας.

Το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας εξυπηρετεί καθημερινά την περιοχή της Τριφυλίας, Ζαχάρως αλλά και περιοχές της Πύλου, ενώ το έργο που επιτελεί πολλαπλασιάζεται την καλοκαιρινή περίοδο με την άφιξη μεγάλου αριθμού επισκεπτών.

Δεδομένου του χρόνου που απαιτείται για τη μετάβαση στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, ειδικά σε επείγοντα περιστατικά, σε χρόνια πάσχοντες ή της μέσης οικογένειας που ανταπεξέρχεται οριακά στις οικονομικές της υποχρεώσεις για να «σηκώσει» το κόστος μετακίνησης , είναι απαραίτητη η ενίσχυση με ιατρικό προσωπικό ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες περίθαλψης της τοπικής κοινωνίας. Δεν είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας!

Απαιτούμε η Πολιτεία και το Υπουργείο Υγείας να προβούν στα δέοντα ώστε το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας να καταστεί επαρκώς στελεχωμένο και διοικητικά αυτόνομο!

Να καλύπτει αξιοπρεπώς τις ανάγκες υπηρεσιών υγείας των πολιτών, των παιδιών μας»!

Κ.Μπ.