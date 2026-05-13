Λιμάνι Καλαμάτας: Εκπτωση για νερό και ρεύμα περιμένουν οι ιδιοκτήτες επαγγελματικών σκαφών

Οδηγία για 50% έκπτωση έχει δώσει ο δήμαρχος Καλαμάτας, στα επαγγελματικά τουριστικά σκάφη για τις καταναλώσεις νερού και ρεύματος από τα πίλαρ στις προβλήτες που ελλιμενίζονται στο λιμάνι της πόλης, αναφέρουν οι ιδιοκτήτες επαγγελματικών τουριστικών σκαφών.

Οι ιδιοκτήτες που διαμαρτύρονται κι έχουν καταθέσει αίτημα άμεσης επανεξέτασης της τιμολογιακής πολιτικής προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.

Οι ιδιοκτήτες δηλώνουν ότι θέλουν να ακούσουν και τις θέσεις του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. και να γίνει αναφορά για την έκπτωση αυτή και στον διορθωμένο σχετικό τιμοκατάλογο του Δ.Λ.Τ.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή τους προς τον δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο, οι ιδιοκτήτες επαγγελματικών τουριστικών σκαφών στο λιμάνι της Καλαμάτας σημειώνουν: “Σε συνέχεια της τηλεφωνικής σας επικοινωνίας μαζί μας και την διαβεβαίωση σας ότι έχετε δώσει οδηγία για 50% έκπτωση στα επαγγελματικά τουριστικά σκάφη για τις καταναλώσεις νερού και ρεύματος από τα πίλαρ στις προβλήτες που ελλιμενίζονται στο λιμένα Καλαμάτας, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε.

Θέλουμε όμως να ακούσουμε και τις θέσεις του Δ.Σ. και να μας γνωστοποιήσετε την οικονομοτεχνική μελέτη της αρχικής σας τιμολόγησης, βάση των αρχών της ανταποδοτικότητας ίσης μεταχείρισης χρηστής διοίκησης και διαφάνειας.

Επίσης, θέλουμε να γίνει αναφορά για την ανωτέρω έκπτωση και στον διορθωμένο σχετικό τιμοκατάλογο του Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας.

Σήμερα πήραμε αριθμό πρωτοκόλλου για το υπόμνημα που σας καταθέσαμε και περιμένουμε σχετική ειδοποίηση για την συνεδρίαση”.