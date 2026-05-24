Στρατιωτικός ο 29χρονος Μεσσήνιος που σκοτώθηκε στο σοκαριστικό τροχαίο στη Ζαχάρω - Είχε πάει να δει την οικογένειά του

Στρατιωτικός είναι ο 29χρονος που έχασε τη ζωή του σήμερα στο φρικτό τροχαίο δυστύχημα στη Ζαχάρω .

Σύμφωνα με το patrisnews, πρόκειται για τον Δημήτρη Μελά, με καταγωγή από το Αρτίκι Μεσσηνίας, ο οποίος υπηρετούσε ως ΕΠΟΠ στην 117 Πτέρυγα Μάχης και διέμενε στη διασπορά της Κυλλήνης.

Όπως συνήθιζε, είχε μεταβεί στον τόπο καταγωγής του για να δει την οικογένειά του και τους δικούς του ανθρώπους. Σήμερα το πρωί, ο 29χρονος αποχαιρέτησε τους ανθρώπους του και ξεκίνησε για την υπηρεσία του. Έφυγε από το σπίτι του όπως κάθε άλλη φορά, με προορισμό την 117 Πτέρυγα Μάχης.

Στη διαδρομή, στην περιοχή της Ζαχάρως, το αυτοκίνητο που οδηγούσε προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος σταθμευμένης νταλίκας.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που το όχημα μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, αστυνομικοί και διασώστες, όμως ο 29χρονος δεν τα κατάφερε. Η μάχη που δόθηκε για τον απεγκλωβισμό του ήταν δραματική, αλλά ο Δημήτρης είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.

Η είδηση του θανάτου του έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά του, το Αρτίκι Μεσσηνίας, τους συναδέλφους του στην 117 Πτέρυγα Μάχης και όσους τον γνώριζαν.

Η Τροχαία του Πύργου συνεχίζει την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

