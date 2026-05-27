Καλαμάτα: Προβλήματα στην κυκλοφορία από σβηστά φανάρια στην Αρτέμιδος

Μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα, συνιστάται στους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και αυξημένη προσοχή στο συγκεκριμένο σημείο.
Τετάρτη, 27 Μαϊος 2026 19:05
Καλαμάτα: Προβλήματα στην κυκλοφορία από σβηστά φανάρια στην ΑρτέμιδοςΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Εκτός λειτουργίας παραμένουν από νωρίς το πρωί σήμερα τα φανάρια στην οδό Αρτέμιδος, στις διασταυρώσεις με τις οδούς Κλαδά και Κεφάλα, προκαλώντας δυσκολίες στην κυκλοφορία και αυξημένο κίνδυνο για οδηγούς και πεζούς.
