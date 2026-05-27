Καλαμάτα: Προβλήματα στην κυκλοφορία από σβηστά φανάρια στην Αρτέμιδος

Εκτός λειτουργίας παραμένουν από νωρίς το πρωί σήμερα τα φανάρια στην οδό Αρτέμιδος, στις διασταυρώσεις με τις οδούς Κλαδά και Κεφάλα, προκαλώντας δυσκολίες στην κυκλοφορία και αυξημένο κίνδυνο για οδηγούς και πεζούς.