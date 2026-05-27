Καλαμάτα: Παρέμβαση συνδικάτων για πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας

Παρέμβαση στο υποκατάστημα της Alpha Bank στον πεζόδρομο της Αριστομένους στην Καλαμάτα, πραγματοποίησε χθες το πρωί, η επιτροπή ενάντια στους πλειστηριασμούς από τα Συνδικάτα Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων και των Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα Ν. Μεσσηνίας καθώς και του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ ΕΦΚΑ του νομού.

Απαίτησαν να σταματήσουν οι πλειστηριασμοί της πρώτης κατοικίας δύο υπερηλίκων συνταξιούχων, που το μοναδικό τους εισόδημα για να ζήσουν αποτελείται από την πενιχρή σύνταξη υπερήλικα που λαμβάνουν.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν έξω από το κατάστημα, ο Παναγιώτης Κουφαλάκος και ο Γιάννης Λαγογιάννης ενημέρωσαν για τα αποτελέσματα της κινητοποίησης που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2025, έξω από την τράπεζα, σχετικά με την μονογονεϊκή οικογένεια με ανήλικο, που την απειλούσαν με έξωση. Η επιτροπή ύστερα από τη διαμαρτυρία ήρθε σε επαφή με την τράπεζα και απέτρεψε την έξωση και επέβαλε την παραμονή της στην κατοικία της για 3 +1 χρόνια, μέχρι να ενηλικιωθεί το παιδί της.

Στη συνέχεια, κατήγγειλαν “το θεσμικό πλαίσιο που διαμόρφωσαν διαδοχικά με τους νόμους τους οι ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, που άνοιξε τον δρόμο στους πλειστηριασμούς και οι δικαστικές αποφάσεις έλυσαν τα χέρια τραπεζών και funds”. Και κάλεσαν όσους “κινδυνεύουν να ξεσπιτωθούν από τα κοράκια των τραπεζών, να έλθουν έγκαιρα σε επικοινωνία με τα σωματεία, προκειμένου να υπάρξει κινητοποίηση, για να τους σταματήσουμε”. Παράλληλα, “να λειτουργήσει και η αλληλεγγύη της γειτονιάς, που πρέπει να βρίσκεται σε επιφυλακή, για την έγκαιρη ενημέρωση”.