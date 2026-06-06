Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας: Διαμαρτυρία για τα προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες

Σοβαρά προβλήματα με τις τηλεπικοινωνίες δημιουργήθηκαν χθες στην ευρύτερη περιοχή της Κυπαρισσίας, που επηρέασε κινητή και σταθερή τηλεφωνία αλλά και το Ιντερνετ.

Καθώς το γεγονός δεν συμβαίνει για πρώτη φορά και η δυσλειτουργία των τηλεπικοινωνιών επηρεάζει άμεσα την εμπορική λειτουργία της τοπικής αγοράς, ο Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας τονίζει πως “όταν πέφτουν τα δίκτυα πέφτει και η αγορά, ποιος πληρώνει όμως το λογαριασμό”;

Αναλυτικά από τον Εμπορικό αναφέρεται: «Σήμερα (χθες) η Κυπαρισσία και η ευρύτερη περιοχή βρέθηκαν αντιμέτωπες με σοβαρά προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες, τα οποία επηρέασαν τη σταθερή τηλεφωνία, το internet και την κινητή τηλεφωνία.

Το αποτέλεσμα ήταν δεκάδες επιχειρήσεις να αδυνατούν να πραγματοποιήσουν συναλλαγές μέσω POS, να εκδώσουν τιμολόγια, να δεχθούν παραγγελίες και, εν τέλει, να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν αποτελεσματικά τους πελάτες τους.

Δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι αντίστοιχο. Στο παρελθόν έχουμε βιώσει παρόμοια προβλήματα και από άλλους παρόχους τηλεπικοινωνιών, ενώ κατά καιρούς η τοπική κοινωνία έχει βρεθεί αντιμέτωπη και με διακοπές νερού ή ρεύματος.

Το ερώτημα είναι απλό: ποιος πληρώνει κάθε φορά το κόστος αυτών των αστοχιών;

Οι επαγγελματίες ελέγχονται καθημερινά από κάθε αρμόδια αρχή και καλούνται να είναι απόλυτα συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Όταν όμως μεγάλοι οργανισμοί και πάροχοι αποτυγχάνουν να παρέχουν βασικές υπηρεσίες, ποιος λογοδοτεί για τη ζημιά που προκαλείται στην τοπική οικονομία;

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι τελικά οι μόνες που ελέγχονται, λογοδοτούν και, όποτε χρειάζεται, καλούνται να πληρώσουν το κόστος;

Οι τηλεπικοινωνίες, το νερό και το ρεύμα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι βασικές υποδομές για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και της κοινωνίας».

Κ.Μπ.