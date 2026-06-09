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Τρίτη, 09 Ιουνίου 2026 19:39

Tουρνουά μπάσκετ ενάντια στα ναρκωτικά στην Καλαμάτα (φωτογραφίες)

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Tουρνουά μπάσκετ ενάντια στα ναρκωτικά στην Καλαμάτα (φωτογραφίες)

Navarino Agora

 

Με επιτυχία διεξήχθη τουρνουά μπάσκετ ενάντια στα ναρκωτικά και τις εξαρτήσεις, που οργανώθηκε από το Συνδικάτο Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα Μεσσηνίας, στο Πάρκο Σιδηροδρόμων Καλαμάτας, την Κυριακή.

Ανθρωποι κάθε ηλικίας, νεαροί μπασκετμπολίστες και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας - φίλοι του μπάσκετ και του αθλητισμού, χωρίστηκαν σε ομάδες των 3 κι έπαιξαν, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα τη νίκη και τον τίτλο και στέλνοντας μήνυμα στήριξης και συμμετοχής στον αθλητισμό, κόντρα στις εξαρτήσεις και τα ναρκωτικά.

Ο πρόεδρος του Συνδικάτου Βαγγέλης Λαμπρόπουλος επισήμανε τη σημασία και το μήνυμα του τουρνουά κι ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες για την ανταπόκρισή τους.

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