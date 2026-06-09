Tουρνουά μπάσκετ ενάντια στα ναρκωτικά στην Καλαμάτα (φωτογραφίες)

19:41 09/06
Ανθρωποι κάθε ηλικίας, νεαροί μπασκετμπολίστες και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας - φίλοι του μπάσκετ και του αθλητισμού, χωρίστηκαν σε ομάδες των 3 κι έπαιξαν, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα τη νίκη και τον τίτλο και στέλνοντας μήνυμα στήριξης και συμμετοχής στον αθλητισμό, κόντρα στις εξαρτήσεις και τα ναρκωτικά.
Ο πρόεδρος του Συνδικάτου Βαγγέλης Λαμπρόπουλος επισήμανε τη σημασία και το μήνυμα του τουρνουά κι ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες για την ανταπόκρισή τους.
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https://eleftheriaonline.gr/local/koinonia/item/355590-tournoua-basket-enantia-sta-narkotika-stin-kalamata-fotografies#sigProId9b92e0f5b8