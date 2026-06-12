Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας: Να τιμωρηθούν οι ένοχοι για ναυάγιο της Πύλου

“Να προχωρήσει η ποινική διαδικασία και να τιμωρηθούν οι ένοχοι”, απαιτεί το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, για το τραγικό ναυάγιο στις 14 Ιουνίου 2023 ανοιχτά της Πύλου, όπου 600 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους.

Καλεί “όλες και όλους να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους και να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις μνήμης, που έχουν προγραμματιστεί για την Κυριακή 14 Ιούνη στην πόλη μας”.

Ειδικότερα, η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας, σε ανακοίνωση που υπογράφουν ο πρόεδρος Αντώνης Τσώνης και ο γ.γ. Παναγιώτης Μουλάς, σημειώνει:

“Η 14 Ιούνη 2023 σημαδεύτηκε από μια ανείπωτη ανθρώπινη τραγωδία στα ανοιχτά της Πύλου.

Εκατοντάδες ψυχές που βρίσκονταν στο πλοίο Ανδριάνα έχασαν την ζωή τους στα ανοιχτά της Πύλου, με αποτέλεσμα τον πνιγμό πάνω από 600 ανθρώπων ανάμεσά τους και πολλά παιδιά.

Στοιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον, με μοναδικό εφόδιο την ελπίδα, βυθίστηκαν εγκλωβισμένοι στα αμπάρια του δουλεμπορικού, θύματα των κυκλωμάτων διακινητών.

Η φτώχεια και ο πόλεμος σπρώχνουν εξαθλιωμένους ανθρώπους στα χέρια δουλεμπόρων να τους στοιβάζουν σε σαπιοκάραβα μετατρέποντας τις θάλασσας μας σε υγρούς τάφους.

Οι αδικοχαμένοι νεκροί ζητούν δικαίωση, τα ερωτήματα παραμένουν αμείλικτα.

Εκφράζουμε την συμπαράστασή μας στις οικογένειές των νεκρών που θρηνούν τον χαμό των αγαπημένων τους στον βυθό της Μεσογείου.

Δηλώνουμε την αλληλεγγύη μας στους συνανθρώπους μας που ακολουθούν τον δρόμο της προσφυγιάς και της μετανάστευσης, ως μοναδική επιλογή επιβίωσης, υπομένοντας απάνθρωπες εργασιακές συνθήκες.

Απαιτούμε να προχωρήσει η ποινική διαδικασία και να τιμωρηθούν οι ένοχοι.

Ζητούμε από το σύνολο των δημοκρατικών δυνάμεων της Ελλάδας να παλέψουν τόσο μέσα στην χώρα μας, αλλά και στην Ευρώπη και διεθνώς για την έμπρακτη εφαρμογή της προστασίας της ζωής των ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο και έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας.

Δεν ξεχνάμε-δεν συγχωρούμε”.