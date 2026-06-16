Ο πρόεδρος της Κοινότητας Παλαιού Λουτρού Γιώργος Τζωρτζίνης: “Λύση για αποκατάσταση ναού Αγίων Αναργύρων Κουφιέρου”

Το ζήτημα της προστασίας και αποκατάστασης του σπηλαιώδους ναού της περιοχής των Αγίων Αναργύρων Κουφιέρου, του Δήμου Πύλου - Νέστορος, “ένα θέμα που δυστυχώς παραμένει άλυτο εδώ και χρόνια”, όπως τονίζει χαρακτηριστικά, αναδεικνύει ο πρόεδρος της Κοινότητας Παλαιού Λουτρού Γεώργιος Τζωρτζίνης, με επιστολή του στην “Ε”.

Επικρίνοντας τη δημοτική αρχή, επισημαίνει πως “το πλέον ανησυχητικό είναι ότι, ενώ υπάρχει ήδη επιστημονική μελέτη, υπάρχει τεχνογνωσία, υπάρχουν παραδείγματα επιτυχούς εφαρμογής σε άλλες περιοχές και υπάρχουν διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, το ζήτημα παραμένει ουσιαστικά παγωμένο από το 2019”.

Αναλυτικά, ο πρόεδρος του Παλαιού Λουτρού Γ. Τζωρτζίνης αναφέρει:

“Η παρούσα παρέμβασή μου γίνεται μετά από αλλεπάλληλες εκκλήσεις και τοποθετήσεις μου στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλου-Νέστορος όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς όμως κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Το μόνο που έχουμε εισπράξει ως τοπική κοινωνία είναι αδράνεια, αδιαφορία και συνεχείς αναβολές.

Μάλιστα, εσχάτως προβλήθηκε από τη δημοτική αρχή το επιχείρημα ότι η μελέτη που εκπονήθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών, μέσω του Τμήματος Γεωλογίας και με επιστημονικά υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Νικόλαο Δεπούντη, δεν είναι επαρκής και ότι θα πρέπει να συνταχθεί νέα μελέτη από μηχανικούς του Δήμου προκειμένου να γίνει αποδεκτή. Η θέση αυτή προκαλεί εύλογα ερωτήματα, δεδομένου ότι πρόκειται για μελέτη την οποία ο ίδιος ο Δήμος ανέθεσε και χρηματοδότησε με χρήματα των δημοτών.

Την ίδια στιγμή, υπάρχει ένα επιτυχημένο παράδειγμα από την Ηλεία που θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για την προώθηση του έργου. Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενέταξε αντίστοιχο έργο στο αναπτυξιακό της πρόγραμμα με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, γεγονός που οδήγησε στην επιτυχή υλοποίησή του. Το προηγούμενο αυτό ως λύση στο αδιέξοδο, τέθηκε εις γνώσιν του Δημάρχου κύριου Καρβέλα ο οποίος δεν απάντησε ποτέ επ' αυτού.

Το πλέον ανησυχητικό είναι ότι, ενώ υπάρχει ήδη επιστημονική μελέτη, υπάρχει τεχνογνωσία, υπάρχουν παραδείγματα επιτυχούς εφαρμογής σε άλλες περιοχές και υπάρχουν διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, το ζήτημα παραμένει ουσιαστικά παγωμένο από το 2019.

Η ανάδειξη και προστασία ενός τόσο σημαντικού θρησκευτικού και πολιτιστικού μνημείου δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο ατέρμονων συζητήσεων και γραφειοκρατικών προσχημάτων. Οι πολίτες δικαιούνται σαφείς απαντήσεις, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ενεργειών και κυρίως πολιτική βούληση για την επίλυση του προβλήματος.

Όλα τα σχετικά έγγραφα που πιστοποιούν τις ανωτέρω πληροφορίες, είναι στη διάθεση σας εφόσον χρειαστεί”.