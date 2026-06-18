Προχωρά η ανάδειξη των αρχαίων της Υπαπαντής

Παίρνει μορφή πλέον το έργο προστασίας και ανάδειξης των αρχαιοτήτων στη ΝΑ γωνία της Υπαπαντής.

Πρόκειται για τις εργασίες ολοκλήρωσης της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης (Δήμου Καλαμάτας, Περιφέρειας Πελοποννήσου και υπουργείου Πολιτισμού) για τα αρχαία στην πλατεία Υπαπαντής, για την οποία η τελευταία παράταση που είχε δοθεί, ήταν για άλλους 3 μήνες, μέχρι τις 6 Ιουνίου.

Οι εργασίες προστασίας και ανάδειξης αφορούν προσβάσεις ΑμεΑ με ράμπα και του υπόλοιπου κόσμου με σκάλα, βαθμίδες στον χώρο θέασης για τις 5 - 6 πέτρες ευρήματα κι ενημερωτική πινακίδα.

Να υπενθυμίσουμε ότι τα ευρήματα αφορούν άντηρα, τοιχία αντιστήριξης, ένα τεχνικό έργο της Ελληνιστικής – Κλασικής εποχής και είναι τμήμα των Αρχαίων Φαρών.

Γ.Σ.