Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας: Διαμαρτυρία για την κακή κατάσταση του οδικού δικτύου

Αφορά πρωτίστως την οδική ασφάλεια. Ενώ υπογραμμίζει πως η Κυπαρισσία αξίζει καλύτερες υποδομές και ένα οδικό δίκτυο αντάξιο των αναγκών και των προοπτικών της.

Αναλυτικά σε παρέμβαση του ο Εμπορικός Σύλλογος αναφέρει: «Πριν από μερικούς μήνες ο Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας είχε επισημάνει, και πάλι, το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το εσωτερικό οδικό δίκτυο της πόλης μας. Δυστυχώς, όχι μόνο δεν έχει υπάρξει ουσιαστική βελτίωση, αλλά η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά.

Οι λακκούβες έχουν πολλαπλασιαστεί, το οδόστρωμα παρουσιάζει επικίνδυνες φθορές και καθημερινά οδηγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με ζημιές στα οχήματά τους. Σκασμένα λάστιχα, χτυπημένες ζάντες, φθορές στις αναρτήσεις και απρόβλεπτα έξοδα αποτελούν πλέον συνηθισμένο φαινόμενο.

Το πιο ανησυχητικό όμως είναι ότι πολλοί οδηγοί αναγκάζονται να πραγματοποιούν απότομους και επικίνδυνους ελιγμούς προκειμένου να αποφύγουν τις λακκούβες, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.

Το ζήτημα πλέον δεν αφορά μόνο την εικόνα της πόλης ή την ταλαιπωρία των πολιτών. Αφορά πρωτίστως την οδική ασφάλεια.

Επαγγελματίες, εργαζόμενοι, κάτοικοι και επισκέπτες χρησιμοποιούμε καθημερινά τους δρόμους αυτούς, και δικαιούμαστε ένα ασφαλές και λειτουργικό οδικό δίκτυο εντός της πόλης μας.

Καλούμε τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα σε ουσιαστικές παρεμβάσεις αποκατάστασης. Η σημερινή κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί και απαιτεί άμεσες λύσεις πριν οι συνέπειες γίνουν ακόμη πιο σοβαρές για την ασφάλεια των πολιτών και των επισκεπτών της περιοχής.

Οι δρόμοι δεν μπορούν να συνεχίσουν να θυμίζουν «σουρωτήρι» και η καθημερινή μετακίνηση να μετατρέπεται σε δοκιμασία για οδηγούς και οχήματα. Η Κυπαρισσία αξίζει καλύτερες υποδομές και ένα οδικό δίκτυο αντάξιο των αναγκών και των προοπτικών της».

Κ.Μπ.