Από σήμερα επανέρχεται το σήμα της ΕΡΤ στη Μεσσηνία

Εντός της σημερινής ημέρας αναμένεται να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών της ΕΡΤ στη Μεσσηνία.

Από την Τρίτη και για αρκετές ώρες μέσα στην ημέρα έως και σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη τεχνικές εργασίες αναβάθμισης του συστήματος εκπομπής της ΕΡΤ στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας και για τον λόγο αυτό τόσο το τηλεοπτικό σήμα (μέσω Digea), όσο και το ραδιοφωνικό σήμα ήταν εκτός λειτουργίας. Εξαίρεση για ευνόητους λόγους ήταν οι ώρες μετάδοσης αγώνων του Μουντιάλ. Κύκλοι της ΕΡΤ σημειώνουν, ότι πρόκειται για απαραίτητες εργασίες, που θα εξασφαλίσουν καλύτερο αποτέλεσμα στο σήμα που μεταδίδεται σε όλους τους διαύλους της ΕΡΤ.

Πάντως όλες αυτές τις μέρες κανονικά μεταδίδονταν τα προγράμματα της ΕΡΤ μέσω των συνδρομητικών δορυφορικών και διαδικτυακών πλατφορμών, που εκπέμπουν στη χώρα.

Δ.Πλ.