Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Μεσσηνίας: Να σταματήσει η πρακτική παραπομπής των πολιτών στους λογιστές

Να σταματήσει η πρακτική παραπομπής των πολιτών στους λογιστές για τη διεκπεραίωση ηλεκτρονικών αιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους ζητά η Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Μεσσηνίας (ΕΛΦΕΕ), με δημόσια ανακοίνωσή της.

Η Ένωση επισημαίνει ότι το τελευταίο διάστημα ολοένα και περισσότεροι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς παραπέμπουν τους πολίτες στους λογιστές για υποθέσεις που δεν σχετίζονται με το λογιστικό και φοροτεχνικό αντικείμενο, μετακυλίοντας, όπως υποστηρίζει, διοικητικές και διεκπεραιωτικές υποχρεώσεις στον κλάδο.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι ο λογιστής – φοροτεχνικός αποτελεί εξειδικευμένο επιστημονικό σύμβουλο για φορολογικά, λογιστικά και εργατολογικά ζητήματα και ότι η χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet δεν συνεπάγεται πως κάθε ηλεκτρονική διαδικασία αποτελεί λογιστική εργασία. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι οι κωδικοί Taxisnet είναι αυστηρά προσωπικοί και η χρήση τους για υποθέσεις που αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μπορεί να δημιουργήσει σοβαρούς νομικούς και επαγγελματικούς κινδύνους.

Η ΕΛΦΕΕ Μεσσηνίας αναφέρει ακόμη ότι διαδικασίες όπως ο προγραμματισμός ραντεβού σε δημόσιες υπηρεσίες, η επιλογή παρόχων ενέργειας, η διαχείριση προσωπικών ιατρικών φακέλων ή άλλες αιτήσεις που δεν συνδέονται με φορολογικές ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις δεν αποτελούν αντικείμενο του επαγγέλματος του λογιστή. Για τον λόγο αυτό καλεί τους πολίτες να μην αναθέτουν τέτοιες υποθέσεις στους λογιστές τους, προκειμένου να προστατεύονται τόσο τα προσωπικά τους δεδομένα όσο και η σχέση εμπιστοσύνης με τον επαγγελματία που τους εκπροσωπεί.

Παράλληλα, απευθύνει έκκληση προς τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς να σταματήσουν, όπως αναφέρει, την πρακτική του «πηγαίνετε στον λογιστή σας» ως λύση για ζητήματα που εμπίπτουν στις δικές τους αρμοδιότητες, να ενισχύσουν τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών και τα ΚΕΠ και να σέβονται τα επαγγελματικά όρια του κλάδου.

Η Ένωση προειδοποιεί ότι στο εξής, σε κάθε περίπτωση παραπομπής πολιτών σε λογιστές για διαδικασίες άσχετες με το επάγγελμα, θα προχωρά στις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία του επαγγελματικού κύρους των μελών της, ζητώντας την επώνυμη αναφορά των αρμοδίων και επιφυλασσόμενη για κάθε νόμιμο δικαίωμά της. Όπως καταλήγει, η μετατροπή του λογιστή σε «γενικό διεκπεραιωτή γραφειοκρατίας» υποβαθμίζει τον θεσμικό του ρόλο και επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία της Πολιτείας.