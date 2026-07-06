Νέα πιάτσα ταξί στην Αριστομένους

Το αίτημα αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες μας, έθεσε ξανά στον δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Παναγιώτης Παπαδόπουλος, σε συνάντηση του δημάρχου με μέλη της διοίκησης του Συνδέσμου, το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής.

Ο κ. Παπαδόπουλος επανέλαβε στον δήμαρχο ότι λόγω των αστικών αναπλάσεων σε κεντρικά σημεία της Καλαμάτας, χάνονται θέσεις στο κέντρο για τα ταξί, καθώς καταργήθηκε η πιάτσα στη Βαλαωρίτου και μένει μόνο αυτή στη Γεωργούλη. Ο πρόεδρος ζήτησε να καταργηθεί και η πιάτσα στην Γεωργούλη και οι θέσεις αυτές των δύο να δοθούν στην Αριστομένους.

Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι ο δήμαρχος αποδέχθηκε το αίτημα, για το οποίο είχε εκφραστεί θετικά και παλιότερα.

Οι θέσεις της πιάτσας στη Γεωργούλη θα δοθούν για τη στάθμευση των ΙΧ, που θα είναι για λιγότερα αυτοκίνητα σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση στην Αριστομένους.

Γ.Σ.