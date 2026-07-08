Γυμνάσιο Κυπαρισσίας: Περιβαλλοντική δράση με συμμετοχή φοιτητών από το Λίβερπουλ

Για ακόμη μια χρονιά φοιτητές από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ βρίσκονται αυτές τις ημέρες στην Κυπαρισσία και σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Κυπαρισσίας και τη Διεύθυνση του Σχολείου υλοποιούν μια ξεχωριστή εκπαιδευτική και περιβαλλοντική δράση στον αύλειο χώρο του σχολείου.

Όπως τονίζεται μεταξύ άλλων από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων: «Η περσινή δράση, κατά την οποία δημιουργήθηκαν ένα υπαίθριο καθιστικό και ένας βοτανικός κήπος μέσα από ένα βιωματικό εργαστήριο σχεδιασμού και κατασκευής, γνώρισε μεγάλη επιτυχία και απέσπασε ιδιαίτερα θετικά σχόλια τόσο από την εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου μας όσο και από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ. Η συνεργασία αυτή αποτέλεσε ένα εξαιρετικό παράδειγμα σύνδεσης της εκπαίδευσης με την τοπική κοινωνία, προάγοντας τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την περιβαλλοντική συνείδηση.

Η πρωτοβουλία συνεχίζεται και φέτος με τη συνδρομή της συντοπίτισσάς μας και καθηγήτριας της Σχολής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ, κας Ματίνας Βρεττού, σε συνεργασία με τον καθηγητή του σχολείου μας, κ. Γιώργο Τσάλτα.

Στο πλαίσιο της φετινής δράσης θα πραγματοποιηθεί νέο βιωματικό εργαστήριο, στο οποίο καθηγητές, γονείς και μαθητές του σχολείου μας θα συνεργαστούν με καθηγητές και φοιτητές του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ για την επέκταση και αναβάθμιση του υπαίθριου χώρου που δημιουργήθηκε πέρυσι.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η κατασκευή: επέκτασης του υπαίθριου καθιστικού, ειδικού χώρου για επιτραπέζια παιχνίδια και υπαίθρια μελέτη, μη μόνιμου στεγάστρου σκίασης σε επιλεγμένα σημεία του χώρου.

Οι κατασκευές θα είναι ήπιας μορφής, φιλικές προς το περιβάλλον, μη μόνιμες και πλήρως αναστρέψιμες, με χρήση φυσικών και ανακυκλωμένων υλικών της περιοχής.

Στόχοι της δράσης είναι: Η ενίσχυση της φιλαναγνωσίας, του δημιουργικού παιχνιδιού και της μάθησης σε υπαίθριους χώρους. Η καλλιέργεια της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και της βιωματικής μάθησης. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας, δημιουργικότητας και ενεργού συμμετοχής. Η γνωριμία των μαθητών με τις επιστήμες της αρχιτεκτονικής, του σχεδιασμού και του περιβάλλοντος. Η ανταλλαγή πολιτιστικών εμπειριών μεταξύ της τοπικής κοινωνίας και της πανεπιστημιακής κοινότητας του Λίβερπουλ. Η περαιτέρω αναβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντος προς όφελος όλων των μαθητών».

Η δράση ξεκίνησε από προχθές 6 του μηνός και θα συνεχιστεί μέχρι τις 11 Ιουλίου καθημερινά τις ώρες 9-13 και 18-20.

Τέλος από το Σύλλογο επισημαίνεται: «Καλούμε όλους τους μαθητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν ενεργά στο εργαστήριο, καθώς και τους γονείς που ενδιαφέρονται να προσφέρουν εθελοντικά στην προετοιμασία ή την υλοποίηση της δράσης, να βρίσκονται στους χώρους του σχολείου κατά τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες.

Η συμμετοχή όλων αποτελεί πολύτιμη συμβολή στη δημιουργία ενός πιο όμορφου, λειτουργικού και δημιουργικού σχολικού περιβάλλοντος για τα παιδιά μας.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη διαρκή στήριξη και ευελπιστούμε να σας έχουμε και φέτος δίπλα μας σε αυτή τη μοναδική συλλογική προσπάθεια.

Τέλος, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Κυπαρισσίας ευχαριστεί θερμά τον Δήμο Τριφυλίας για την έγκριση και την έμπρακτη στήριξή του στην υλοποίηση της δράσης. Η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που ενισχύουν την εκπαιδευτική διαδικασία, αναβαθμίζουν το σχολικό περιβάλλον και δημιουργούν πολύτιμες ευκαιρίες για τους μαθητές και την τοπική κοινωνία».

Κ.Μπ.