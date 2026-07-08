Εξόρμηση Ορειβατικού στον Αρκαδικό ποταμό

Η διαδρομή πραγματοποιείται δίπλα στο χωριό Σελλάς (παλαιότερα Ράντου), σε ένα από τα ομορφότερα φυσικά τοπία της Μεσσηνίας, και εξελίσσεται κυρίως μέσα στην κοίτη του ποταμού. Η πυκνή βλάστηση, τα επιβλητικά πλατάνια και η συνεχής παρουσία του νερού δημιουργούν ένα μοναδικό περιβάλλον, προσφέροντας δροσιά και ξεχωριστές εικόνες στους συμμετέχοντες. Η κατάβαση οδηγεί μέχρι τη Σαμαρόπετρα και στη συνέχεια ακολουθεί η επιστροφή προς το σημείο εκκίνησης, όπου θα υπάρχει χρόνος για μία τελευταία βουτιά στη μεγάλη λίμνη. Μετά την ολοκλήρωση της εξόρμησης, οι συμμετέχοντες θα μεταβούν στο χωριό Σελλάς, όπου θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν καφέ, αναψυκτικό ή παραδοσιακούς μεζέδες. Η διαδρομή είναι βαθμού δυσκολίας 1+, με εκτιμώμενη διάρκεια πορείας 4 έως 5 ώρες. Η αναχώρηση έχει προγραμματιστεί για τις 7.30 μ.μ., από τα γραφεία του Συλλόγου. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Αγγελική Τζαβάρα (6996405594) και τη Χρυσοδήμη Μαχαίρα (6941509774).