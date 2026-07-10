Υπερσύγχρονο drone για πυροπροστασία στο Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πεταλιδίου

Ενα υπερσύγχρονο drone τελευταίας τεχνολογίας που θα ενισχύσει την πυροπροστασία και την πολιτική προστασία της ευρύτερης περιοχής κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, διαθέτει από χθες το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πεταλιδίου.

Χθες το μεσημέρι, στο Κλιμάκιο του Πεταλιδίου έγινε η παρουσίασή του από τον χειριστή του - διοικητή του Κλιμακίου Δημήτρη Κίκκο και τον εκπρόσωπο της εταιρείας του σύγχρονου εναέριου μέσου Μάριο Νάτση.

Οπως έγινε γνωστό, με πρωτοβουλία του δημάρχου Μεσσήνης Γιώργου Αθανασόπουλου και ύστερα από συνεργασία του με τους εκπροσώπους της ιδιωτικής εταιρείας “AK Aviation Support Services”, η οποία ειδικεύεται σε υπηρεσίες υποστήριξης πυροπροστασίας και επιτήρησης με συστήματα μη επανδρωμένων εναέριων μέσων, η εταιρεία παραχωρεί για δεύτερη χρονιά το drone στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πεταλιδίου.

Το drone, όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος της εταιρείας Μάρ. Νάτσης, μεταδίδει ζωντανή εικόνα πτήσης σε σταθερό υπολογιστή, αποστέλλει ειδοποιήσεις προς τον χειριστή σε περίπτωση κινδύνου, διαθέτει σύστημα μετάδοσης εικόνας και ειδοποιήσεων και θερμική κάμερα υψηλής ανάλυσης, ενώ έχει την δυνατότητα να εντοπίζει με AI έγκαιρα και σε πραγματικό χρόνο δασική πυρκαγιά, άτομα και οχήματα σε δασικές εκτάσεις, να υπολογίζει συντεταγμένες και απόσταση από στόχο.

Ο χειριστής του Δ. Κίκκος πραγματοποίησε ολιγόλεπτη πτήση του drone, που έδειξε εικόνα του Πεταλιδίου και της ευρύτερης περιοχής μέχρι το Λυκόδημο, αλλά και πιο μακριά μέχρι την Αρχαία Μεσσήνη και το Βουλκάνο. Το drone φθάνει τα 120 μέτρα ύψος με περίμετρο 500 μέτρα γύρω από τη βάση του και με εικόνα σε απόσταση μέχρι και 25 χιλιόμετρα.

Η παρουσίαση και η πτήση που έγινε, έδειξε ότι το drone μπορεί να συνδράμει στην ανίχνευση και στον σύντομο εντοπισμό του σημείου της πυρκαγιάς και να κατευθύνει πιο γρήγορα τα οχήματα της Πυροσβεστικής και παρακολουθώντας την εξέλιξή της, να συμβάλει στον καλύτερο συντονισμό των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος τόνισε πως η χρήση του drone θα δώσει τη δυνατότητα άμεσου εντοπισμού και παρέμβασης της Πυροσβεστικής σε ενδεχόμενο περιστατικό, θα αποσοβήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς και θα ενισχύσει την ασφάλεια των πολιτών της ευρύτερης περιοχής. Στη συνέχεια, ευχαρίστησε τους εκπροσώπους της Π.Υ. και τους εθελοντές του Κλιμακίου, για την προσπάθεια που καταβάλλουν κάθε χρόνο για να προστατέψουν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες, καθώς και τον εκπρόσωπο της εταιρείας για την παραχώρηση του drone.

Για την ουσιαστική συμβολή του μη επανδρωμένου εναέριου μέσου στην επιχειρησιακή δράση της Πυροσβεστικής μίλησαν ο διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Μεσσηνίας Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, ο διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας Παναγιώτης Παπανικολάου και διοικητής του Π.Κ. Πεταλιδίου Δ. Κίκκος.

Στον χώρο του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πεταλιδίου, όπου έγινε η παρουσίαση, παραβρέθηκαν, επίσης, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ανδρέας Τράκας, ο δημοτικός σύμβουλος Βασίλης Γεωργακλής, ο ειδικός σύμβουλος δημάρχου σε θέματα αντιπυρικής προστασίας Παναγιώτης Γιαννόπουλος, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, η πρωτοβουλία αυτή, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και μέσων για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος.

Γ.Σ.