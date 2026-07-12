Καλαμάτα: Θερινές εκπτώσεις από την Δευτέρα - Συγκρατημένη αισιοδοξία στην αγορά

Σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία για τις τακτικές εκπτωτικές περιόδους, οι θερινές εκπτώσεις θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Παράλληλα, τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων. Έτσι, τα καταστήματα αναμένεται να είναι ανοιχτά (προαιρετικά) την Κυριακή 19 Ιουλίου, με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας στην Καλαμάτα από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.

Κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περιόδου, οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τόσο στις τιμές όσο και στους όρους των αγορών τους. Στα προϊόντα που πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική η αναγραφή της προηγούμενης και της νέας μειωμένης τιμής, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να διαπιστώσει το πραγματικό όφελος.

Η αναγραφή του ποσοστού της έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, όταν μία επιχείρηση επιλέγει να εμφανίσει ποσοστό, θα πρέπει να είναι απολύτως σαφές ότι πρόκειται για έκπτωση. Οι καταναλωτές θα πρέπει επίσης να ξεχωρίζουν τις εκπτώσεις από τις προσφορές. Οι εκπτώσεις αφορούν προϊόντα της τρέχουσας εμπορικής περιόδου, ενώ οι προσφορές εφαρμόζονται συνήθως σε συγκεκριμένα προϊόντα ή είδη προηγούμενων περιόδων.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και σε περιπτώσεις καταστημάτων που προβάλλουν πολύ μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων σε περιορισμένο αριθμό προϊόντων, καθώς αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλες οι τιμές του καταστήματος είναι χαμηλότερες. Παράλληλα, οι καταναλωτές καλούνται να ενημερώνονται για τους όρους πληρωμής, ειδικά όταν αγοράζουν προϊόντα με δόσεις, αλλά και για την πολιτική αλλαγών κατά την περίοδο των εκπτώσεων.

Σε περίπτωση αγοράς ελαττωματικού προϊόντος, οι επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση αντικατάστασης, εκτός εάν ο καταναλωτής είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων ότι το προϊόν διατίθεται σε χαμηλότερη τιμή λόγω συγκεκριμένου ελαττώματος. Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη είναι η διατήρηση της απόδειξης αγοράς, καθώς αποτελεί το βασικό αποδεικτικό σε περίπτωση αλλαγής ή προβλήματος με το προϊόν. Οι καταναλωτές θα πρέπει επίσης να ενημερώνονται για τους όρους εγγύησης και τις οδηγίες χρήσης.

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ

Μιλώντας στην «Ε», ο υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας, Παναγιώτης Γεωργιτσέας, αναφέρθηκε στο κλίμα που επικρατεί αυτή την περίοδο στην τοπική αγορά, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία ενόψει των εκπτώσεων. «Η κατάσταση αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολη, αλλά ελπίζουμε ότι τώρα με τις εκπτώσεις θα βελτιωθεί σε ένα βαθμό. Ο κόσμος είναι ζορισμένος οικονομικά, τα έξοδα είναι πάρα πολλά, όμως η περίοδος των εκπτώσεων μπορεί να αποτελέσει μια ευκαιρία για να βγει λίγο στην αγορά και να κάνει μερικά ψώνια», σημείωσε. Οπως ανέφερε, από το Πάσχα και μετά το κλίμα στην αγορά ήταν «νωχελικό», με τις αγορές να είναι περιορισμένες και ιδιαίτερα μετρημένες. «Γενικότερα ήταν μια δύσκολη κατάσταση και αυτό φαινόταν αν έκανε κάποιος μια βόλτα στην αγορά», πρόσθεσε. Σύμφωνα πάντως με επαγγελματίες της αγοράς, τα ποσοστά των εκπτώσεων αναμένεται να ξεπεράσουν σε κάποιες περιπτώσεις το 50%, αποτελώντας δέλεαρ σε συνδυασμό με το γεγονός πως οι φυσικές αγορές συνδέονται με ασφάλεια, σε σχέση με τις... εκπλήξεις των διαδικτυακών.

ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΑ: ΘΕΤΙΚΟ, ΑΛΛΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΜΕΤΡΟ

Αναφερόμενος στο νέο ευρωπαϊκό καθεστώς για τις εισαγωγές μικροδεμάτων από τρίτες χώρες, το οποίο εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου και προβλέπει την επιβολή προσωρινού τελωνειακού τέλους 3 ευρώ ανά κατηγορία προϊόντος για αποστολές αξίας έως 150 ευρώ, ο κ. Γεωργιτσέας εκτίμησε ότι η τοπική αγορά και κατ’ επέκταση τα φυσικά καταστήματα δεν θα δουν άμεσο όφελος.

Οπως εξήγησε, το ποσό του τέλους είναι μικρό σε σχέση με τις πολύ χαμηλές τιμές που προσφέρουν οι μεγάλες διεθνείς πλατφόρμες. «Τα προϊόντα είναι πολύ φθηνά, γιατί δεν υπάρχουν οι ίδιοι δασμοί, φόροι και τελωνειακές επιβαρύνσεις. Είμαι σίγουρος ότι αυτές οι πλατφόρμες θα βρουν και άλλους τρόπους για να παρακάμψουν αυτή τη φορολόγηση», σημείωσε.

ΤΕΛΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Η ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ

Στο επίκεντρο του εμπορικού ενδιαφέροντος βρίσκεται και η 12η Λευκή Νύχτα Καλαμάτας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 29 Αυγούστου. Μετά την περσινή διοργάνωση, η οποία χαρακτηρίστηκε ως μία από τις πιο επιτυχημένες, η μεγάλη εμπορική γιορτή της πόλης αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες επισκέπτες από τη Μεσσηνία και άλλες περιοχές. Εκείνη τη βραδιά, τα καταστήματα θα υποδεχθούν το κοινό με προνομιακές τιμές, ενώ παράλληλα έχουν προγραμματιστεί πολιτιστικές εκδηλώσεις. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και συναυλία του Πάνου Μουζουράκη, που αναμένεται να δώσει ξεχωριστό τόνο στη βραδιά.

Ο κ. Γεωργιτσέας τόνισε ότι η Λευκή Νύχτα έχει γίνει πλέον θεσμός. «Είναι κάτι που έχει μπει στη συνείδηση του κόσμου. Μπορεί να μη δουλεύουν όλα τα καταστήματα στον ίδιο βαθμό, όμως για εκείνα που δουλεύουν, η συγκεκριμένη ημέρα αποτελεί μία ώθηση. Ο κόσμος βγαίνει. Οι αγορές βέβαια είναι περιορισμένες σε σχέση με άλλα χρόνια, γιατί το διαθέσιμο εισόδημα έχει μειωθεί, αλλά σίγουρα η διοργάνωση αποτελεί μία μικρή τόνωση της αγοράς», ανέφερε.

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Τέλος, ο υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας αναφέρθηκε και στα έργα που πραγματοποιούνται στο κέντρο της πόλης, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, ωστόσο το χρονικό πλαίσιο υλοποίησής τους δημιουργεί προβληματισμό. «Οι εργασίες είναι απαραίτητες. Δεν μας ενοχλούν οι εργασίες ως έργα, αλλά το χρονικό πλαίσιο, ειδικά όταν δεν τηρείται ή όταν συμπίπτει με περιόδους αυξημένης κίνησης στην πόλη», σημείωσε. Ο ίδιος ανέφερε ότι αυτή την περίοδο υπάρχει κινητικότητα και από επισκέπτες, γεγονός που κάνει τις καθυστερήσεις πιο αισθητές για την εμπορική κίνηση. Σε ό,τι αφορά την Αναγνωσταρά, όπου έχουν ξεκινήσει οι εργασίες ανάπλασης, ο κ. Γεωργιτσέας υπογράμμισε κλείνοντας: «Πιέζουμε από την πλευρά μας και ελπίζουμε να τρέξουν οι εργασίες πιο γρήγορα και να μην πάμε σε νέες παρατάσεις».