Μεσσηνία: 48χρονη νεκρή από πνιγμό σε πισίνα ξενοδοχείου

Η άτυχη γυναίκα βρισκόταν στην περιοχή μαζί με το σύζυγο και τα δύο τους παιδιά για διακοπές και χθες το μεσημέρι έκανε το μπάνιο της στην μία από τις δύο πισίνες (την κεντρική) που διαθέτει η ξενοδοχειακή μονάδα.

Λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι πελάτες του ξενοδοχείου την βρήκαν στον πυθμένα της πισίνας δίχως τις αισθήσεις της και κατάφεραν να την ανασύρουν από αυτή. Αμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο έφτασε στο Αχλαδοχώρι, όπου παρέλαβε την 48χρονη Γαλλίδα και την μετέφερε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης που έγιναν.

Για το συμβάν ενημερώθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης που προχώρησε στη σύλληψη του 64χρονου ιδιοκτήτη της επιχείρησης για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ αναζητείται ο ναυαγοσώστης για να συλληφθεί, ο οποίος την ώρα του πνιγμού βρισκόταν στην έτερη πισίνα του ξενοδοχείου.

Παράλληλα ενημερώθηκε και η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Πελοποννήσου, προκειμένου να κάνει αυτοψία για τις πισίνες.

Σύμφωνα με τις Αρχές δεν προκύπτει εγκληματική ενέργεια, ενώ στη σορό της άτυχης 48χρονης παραγγέλθηκε να γίνει νεκροψία – νεκροτομή.

Προανάκριση για το τραγικό αυτό περιστατικό διενεργεί το Α.Τ. Μεσσήνης.