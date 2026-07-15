Στο επίκεντρο των διεθνών ΜΜΕ η Μεσσηνία λίγο πριν την πρεμιέρα της «Οδύσσειας»

Η νέα μεταφορά του ομηρικού έπους, με τον Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα και ένα καστ που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους Τομ Χόλαντ, Ζεντάγια, Αν Χάθαγουεϊ και Σαρλίζ Θερόν, έχει δημιουργήσει παγκόσμια προσμονή ήδη πριν από την πρεμιέρα της.

Στο επίκεντρο αυτού του ενδιαφέροντος βρίσκεται και η Μεσσηνία, όπου πραγματοποιήθηκε σημαντικό μέρος των γυρισμάτων. Η παραγωγή παρέμεινε στην περιοχή για περίπου 20 ημέρες, με γυρίσματα σε τοποθεσίες όπως η Μεθώνη, η Βοϊδοκοιλιά και η Γιάλοβα, ενώ η ευρύτερη περιοχή της Πύλου και της Costa Navarino φιλοξένησε μέλη του καστ και του συνεργείου.

Το ενδιαφέρον έτσι είναι έντονο και σε τοπικό επίπεδο. Στην Καλαμάτα, μάλιστα, αναμένεται να λειτουργήσει το χειμερινό Cine Center, ώστε να προστεθούν περισσότερες αίθουσες και προβολές και να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση. Την ίδια στιγμή, μεγάλα διεθνή μέσα μετατρέπουν την πρεμιέρα της ταινίας σε αφορμή για εκτενή ταξιδιωτικά αφιερώματα, παρουσιάζοντας τη Μεσσηνία ως έναν τόπο όπου ο μύθος, η ιστορία και το κινηματογραφικό τοπίο συναντιούνται.

ΤΑ ΔΥΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΤΩΝ TIMES

Σε ένα πρώτο εκτενές αφιέρωμα, οι Times ακολουθούν μια προσωπική διαδρομή στα ίχνη του Οδυσσέα, με αφετηρία τον ενθουσιασμό που έχει προκαλέσει η επικείμενη ταινία. Η συντάκτρια επισκέπτεται το Ανάκτορο του Νέστορα, το Αρχαιολογικό Μουσείο Πύλου, τη Μεθώνη και τη Βοϊδοκοιλιά, συνδέοντας τα ιστορικά και μυθολογικά σημεία της περιοχής με την παραγωγή του Νόλαν. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο Κάστρο της Μεθώνης, όπου εντοπίστηκε ο Τομ Χόλαντ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, αλλά και στο Σπήλαιο του Νέστορα, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη σκηνή με τον Κύκλωπα. Οι Times αφιέρωσαν και δεύτερο δημοσίευμα στη Μεσσηνία, αυτή τη φορά χαρακτηρίζοντάς την ως τον «επόμενο μεγάλο ελληνικό προορισμό διακοπών». Το άρθρο εκτιμά ότι δύο παράγοντες θα τη βάλουν δυναμικά στον τουριστικό χάρτη της Σκωτίας: η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, μεγάλο μέρος της οποίας γυρίστηκε στην περιοχή, και οι νέες απευθείας πτήσεις από το Εδιμβούργο προς την Καλαμάτα. Η συντάκτρια συμβουλεύει τους ταξιδιώτες να επισκεφθούν σύντομα την περιοχή, πριν η ταινία και οι νέες πτήσεις φέρουν ακόμη μεγαλύτερο κύμα επισκεπτών.

ELITE TRAVELER: Η «ΟΔΥΣΣΕΙΑ» ΒΑΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

Το Elite Traveler εξετάζει την περίπτωση της Μεσσηνίας μέσα από την τάση του «set-jetting», δηλαδή των ταξιδιών σε μέρη που οι θεατές έχουν γνωρίσει μέσα από κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Το δημοσίευμα εκτιμά ότι η «Οδύσσεια» μπορεί να προκαλέσει ένα νέο κύμα ταξιδιωτικού ενδιαφέροντος για την περιοχή, όπως συνέβη στο παρελθόν με άλλους προορισμούς που προβλήθηκαν σε δημοφιλείς παραγωγές. Αναφέρεται στην παραμονή του συνεργείου για περίπου 20 ημέρες στην Πυλία, στις τοποθεσίες που συνδέονται με τον βασιλιά Νέστορα, αλλά και στο γεγονός ότι η Μεσσηνία παραμένει σχετικά άγνωστη στο ευρύ διεθνές κοινό. Παράλληλα, θεωρεί ότι η τουριστική υποδομή της περιοχής, με επίκεντρο την Costa Navarino, μπορεί να διαχειριστεί την αναμενόμενη αύξηση του ενδιαφέροντος χωρίς να υποστεί την πίεση που αντιμετώπισαν άλλοι διάσημοι κινηματογραφικοί προορισμοί. Παράλληλα, με τίτλο που καλεί τη Μύκονο να «κάνει στην άκρη», το The National παρουσιάζει τη Μεσσηνία ως έναν προορισμό που διατηρεί τη μυθολογία και τη μαγεία της Ελλάδας, χωρίς τον συνωστισμό των πιο δημοφιλών νησιών. Το αφιέρωμα περιγράφει τους ελαιώνες, τις ήσυχες παραλίες, τον αργό ρυθμό ζωής και τη Βοϊδοκοιλιά, την οποία χαρακτηρίζει ευχάριστα ζωντανή αλλά όχι κατακλυσμένη από τουρίστες.Η σύνδεση με την «Οδύσσεια» περνά μέσα από το Σπήλαιο του Νέστορα, όπου πραγματοποιήθηκαν γυρίσματα αλλά και τον ενθουσιασμό των ντόπιων για την παρουσία των ηθοποιών στην περιοχή, τον οποίο μετέφεραν στην συντάκτρια. Η ταινία λειτουργεί εδώ ως ακόμη ένας κρίκος ανάμεσα στη σύγχρονη κινηματογραφική αφήγηση και στους μύθους που παραμένουν δεμένοι με το τοπίο της περιοχής.

FUSED MAGAZINE: ΤΑ ΤΟΠΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ

Το Fused Magazine ξεκινά από τον πρωτοφανή ενθουσιασμό για την προπώληση των εισιτηρίων και παρουσιάζει την «Οδύσσεια» όχι απλώς ως ακόμη μία μεγάλη παραγωγή, αλλά ως τη σύγχρονη κινηματογραφική εκδοχή μιας ιστορίας που γοητεύει το κοινό εδώ και πολλά χρόνια. Μέσα από ένα ταξίδι στην Costa Navarino, τη Βοϊδοκοιλιά και το Σπήλαιο του Νέστορα, το δημοσίευμα εξηγεί γιατί ο Νόλαν επέλεξε τη συγκεκριμένη ακτογραμμή ως σκηνικό της ταινίας. Τονίζει, μάλιστα, ότι η προτίμηση του σκηνοθέτη στα πραγματικά τοπία, αντί για την υπερβολική χρήση ψηφιακών εφέ, επιτρέπει στη φύση να γίνει οργανικό μέρος της αφήγησης. Αναφέρεται επίσης στη συμμετοχή κατοίκων ως κομπάρσων και παρουσιάζει το Κάστρο της Μεθώνης ως ένα φυσικό σκηνικό ιδανικό για μια επική περιπέτεια. Η εκτίμησή του είναι σαφής: μετά την πρεμιέρα του Ιουλίου, η Μεσσηνία δύσκολα θα παραμείνει ένα καλά κρυμμένο ελληνικό μυστικό.

Ο κοινός παρονομαστής των διεθνών αφιερωμάτων είναι ότι η Μεσσηνία δεν παρουσιάζεται απλώς ως ένα ακόμη όμορφο σκηνικό της παραγωγής. Περιγράφεται ως ένας τόπος με δική του ιστορία, μυθολογία και κινηματογραφική δύναμη: από τη Βοϊδοκοιλιά και το Σπήλαιο του Νέστορα μέχρι τη Μεθώνη, την Πύλο και τους ελαιώνες που φτάνουν σχεδόν έως τη θάλασσα.

Λίγο πριν από την πρεμιέρα, η «Οδύσσεια» έχει ήδη καταφέρει να στρέψει τα βλέμματα της διεθνούς ταξιδιωτικής δημοσιογραφίας στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Το επόμενο διάστημα θα δείξει πόσο μεγάλη θα είναι η επίδραση της ταινίας στον τουρισμό. Το βέβαιο είναι ότι, πριν ακόμη εμφανιστεί στη μεγάλη οθόνη, η Μεσσηνία έχει ήδη αναδειχθεί σε μία από τις πραγματικές πρωταγωνίστριες της παραγωγής.

Τ.Αν.