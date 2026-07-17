Παρεμβάσεις Ρουβίκωνα για επικίνδυνες ράμπες

Οπως ενημερώνει, “αφορμή στάθηκε η πτώση συμπολίτη μας που κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο, που παρεμποδίζεται καθημερινά από την κατάσταση των πεζοδρομίων. Η ράμπα που ανέδειξε παρέμενε επικίνδυνη για πάνω από έναν χρόνο” και προσθέτει, μεταξύ άλλων: “Ο Δήμος έσπευσε τελικά να τη μπαλώσει πρόχειρα. Μόνο που το πρόβλημα δεν ήταν μία ράμπα. Ακριβώς απέναντι υπήρχε άλλο επικίνδυνο σημείο. Η Καλαμάτα είναι γεμάτη ράμπες που δεν περνιούνται, πεζοδρόμια που κλείνουν, οδηγούς τυφλών που διακόπτονται, κυβόλιθους που ξηλώνονται και μπαλώματα με τσιμέντο και πίσσα.

Μιλάμε για την απάθεια και την ανυπαρξία του Δήμου απέναντι στην καθημερινή ασφάλεια των ανθρώπων που κινούνται στην πόλη. Και δεν ξεχνάμε ότι ακόμα και έργα που δεν πρόλαβαν καλά καλά να ολοκληρωθούν ή να παραδοθούν, παρουσιάζουν φθορές, κακοτεχνίες και πρόχειρες «λύσεις».

Προχωρήσαμε σε καθαρισμούς, απομάκρυνση επικίνδυνων εμποδίων και προσωρινές επισκευές σε σημεία, που έπρεπε να είχαν αποκατασταθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Δεν είμαστε τεχνική υπηρεσία. Δεν είμαστε εργολάβοι. Δεν αναλαμβάνουμε τις ευθύνες κανενός.

Ο Δήμος πρέπει να αναλάβει την αποκατάσταση των επικίνδυνων σημείων σωστά, με οργάνωση και σχέδιο, μέχρι να υπάρξει πλήρης και ασφαλής πρόσβαση. Από τη μεριά μας, δεν θα περιμένουμε να τραυματιστεί ξανά άνθρωπος για να «συγκινηθούν» οι αρμόδιοι. Όπου μπορούμε, θα παρεμβαίνουμε προσωρινά σε σημεία-καρμανιόλες, για να μη μείνουν οι κάτοικοι μόνοι τους απέναντι στην εγκατάλειψη. Η πρόσβαση δεν είναι χάρη. Η ασφάλεια δεν είναι πολυτέλεια. Όταν ο Δήμος αδιαφορεί, η κοινωνία οργανώνεται”.

Γ.Σ.