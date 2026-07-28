Διαμαρτυρία για "υγειονομική βόμβα" στο Πεταλίδι

Ο κάτοικος Απόστολος Γεωργάκης, πέρα από μέσα ενημέρωσης της Μεσσηνίας, απευθύνει την επιστολή του στον δήμαρχο Μεσσήνης, τη Διεύθυνση Δημόσιας υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Μεσσηνίας το Πρωτόκολλο του Δήμου Μεσσήνης και στον Εισαγγελέα πρωτοδικών Καλαμάτας.

Χαρακτηριστικά σημειώνει:

“Με την παρούσα επιστολή επιθυμώ να καταγγείλω δημόσια την απαράδεκτη τριτοκοσμική και επικίνδυνη για την δημόσια υγεία κατάσταση που επικρατεί στο Πεταλίδι Μεσσηνίας, εξαιτίας της προκλητικής αδιαφορίας των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Μεσσήνης. Απέναντι ακριβώς από την κατοικία μου βρίσκεται ένας κάδος απορριμμάτων, ο οποίος έχει να πλυθεί και να απολυμανθεί από το 2016, δηλαδή εδώ και μια δεκαετία. Φέτος η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο. Ο τοπικός πρόεδρος απομάκρυνε πολλούς κάδους που βρίσκονταν κοντά σε παρακείμενα καταστήματα εστίασης. Ως αποτέλεσμα τα μαγαζιά εστίασης αδειάζουν καθημερινά μεγάλους όγκους οργανικών αποβλήτων (υπολείμματα φαγητών, λάδια, ευπαθή προϊόντα) αποκλειστικά στον συγκεκριμένο κάδο έξω από το σπίτι μου. Με το απορριματοφόρο να περνά μόνο τρεις φορές την εβδομάδα, Δευτέρα, Τετάρτη Παρασκευή, ο κάδος υπερχειλίζει σταθερά. Ο δρόμος έχει μετατραπεί σε μια μόνιμη ανεπίσημη χωματερή, πνιγμένη στη δυσοσμία, τα έντομα και τα τρωκτικά.

Για το θέμα αυτό έχω κινηθεί πλήρως νομικά και θεσμικά: εκκρεμεί ήδη από πέρυσι σχετική δικογραφία Α25-3262, που εξετάζεται από τον εισαγγελέα μετά από επίσημη καταγγελία μου στην αστυνομία. Προ 48 ημερών κατέθεσα εκ νέου γραπτή καταγγελία προς το Δήμο Μεσσήνης, η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 10896/9.6.26 και κοινοποιήθηκε στην εισαγγελία. Παρά την παρέλευση 48 ημερών ο Δήμος Μεσσήνης δεν έχει προβεί σε καμία απολύτως ενέργεια. Δεν έχει γίνει ούτε πλύσιμο του κάδου ούτε επανατοποθέτηση των κάδων κοντά στα καταστήματα για να μοιραστεί το βάρος. Η κατάσταση αυτή αποτελεί άμεση απειλή για την υγεία τη δική μου, της οικογένειας μου αλλά και των επισκεπτών της περιοχής εν μέσω καλοκαιριού.

Ζητώ την άμεση παρέμβαση των υγειονομικών αρχών και της Περιφέρειας, καθώς ο Δήμος Μεσσήνης αποδεικνύει ότι αδυνατεί να προστατεύσει τους δημότες του.

Σας επισυνάπτω σημερινή φωτογραφία που αποτυπώνουν την απελπιστική κατάσταση. Επίσης, τα ξερά χόρτα και κλαδιά είναι από τον Ιούνιο με κίνδυνο άμεσης αυτανάφλεξης.

Γεωργάκης Απόστολος

κάτοικος Πεταλιδίου Μεσσηνίας”.