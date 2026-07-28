Αυξήσεις στους μισθούς ζητεί το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας: “Προτελευταίοι στην Ευρώπη οι Ελληνες σε αγοραστική δύναμη”

“Οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα βρίσκονται πλέον στην προτελευταία θέση στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ”, τονίζει το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καλαμάτας.

Επισημαίνει ότι “η ακρίβεια στα βασικά αγαθά, το αυξημένο κόστος της ενέργειας και τα δυσβάσταχτα ενοίκια, που δεν συμβαδίζουν με τους μισθούς, εξανεμίζουν το εισόδημά μας πριν καν βγει το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα” κι ενόψει της ΔΕΘ διεκδικεί “πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε όλους τους κλάδους”.

Αναλυτικά το Δ.Σ. του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Καλαμάτας, σε ανακοίνωση που υπογράφουν ο πρόεδρος Αντώνης Τσώνης και ο γ.γ. Παναγιώτης Μουλάς, σημειώνει:

“Η καθημερινότητα των εργαζομένων, των ανέργων και των συνταξιούχων γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη και έχει μετατραπεί σε έναν αδιάκοπο αγώνα επιβίωσης. Η ακρίβεια στα βασικά αγαθά, το

αυξημένο κόστος της ενέργειας και τα δυσβάσταχτα ενοίκια, που δεν συμβαδίζουν με τους μισθούς, εξανεμίζουν το εισόδημά μας πριν καν βγει το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα.

Οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα βρίσκονται πλέον στην προτελευταία θέση στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, με τις ονομαστικές αυξήσεις να απορροφώνται πλήρως από το κόστος ζωής και τους πραγματικούς μισθούς να παραμένουν καθηλωμένοι. Παράλληλα, οι ελλείψεις στη δημόσια υγεία και παιδεία αναγκάζουν τις οικογένειες να βάζουν όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για υπηρεσίες που θα έπρεπε να παρέχονται δωρεάν. Αυτή η συνδυαστική πίεση της ακρίβειας και της έλλειψης κοινωνικού κράτους οδηγεί σε δημογραφική κατάρρευση. Την ίδια στιγμή στον πρωτογενή τομέα, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας βρίσκονται σε απόγνωση, με το κόστος παραγωγής να εκτινάσσεται και τις τιμές στο τραπέζι του καταναλωτή να γίνονται απλησίαστες.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καλαμάτας, ενόψει της ΔΕΘ διεκδικεί: Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς. Επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε όλους τους κλάδους. Δραστικά μέτρα για την στεγαστική κρίση και των υψηλών ενοικίων. Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία με πλήρη στελέχωση των Νοσοκομείων με μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Αναβάθμιση της δημόσιας Παιδείας με γενναίες κρατικές χρηματοδοτήσεις για τα σχολεία και κάλυψη όλων των οργανικών θέσεων. Αποτελεσματικά μέτρα κατά της ακρίβειας, της αισχροκέρδειας και του υψηλού ενεργειακού κόστους. Ουσιαστική στήριξη του πρωτογενούς τομέα”.

Και καταλήγει: “Υπερασπιζόμαστε τη ζωή μας, την αξιοπρέπειά μας και τα δικαιώματά μας”.