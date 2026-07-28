Μεσσηνία: Εφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Δαρειώτης

Ο εκλιπών που διατηρούσε μάντρα οικοδομικών υλικών στο Χαρακοπιό και ήταν άνθρωπος που ασχολούνταν με τα κοινά, βρέθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία Λαχάνου στην Κορώνη.

Λουόμενοι που τον είδαν να επιπλέει στη θάλασσα, δίπλα σε βράχια, ειδοποίησαν το λιμενικό και άμεσα στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Α' Λιμενικού Τμήματος Κορώνης, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ,

που τον ανέσυραν από τη θάλασσα. Διασώστες προσπάθησαν να τον επαναφέρουν κάνοντάς του ΚΑΡΠΑ δίχως αποτέλεσμα, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για τα ακριβή αίτια του θανάτου του φως θα ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή που παραγγέλθηκε, για να φανεί αν πρόκειται για πνιγμό ή αν ο θάνατος του προήλθε από παθολογικά αίτια.

Ο Ανδρέας Δαρειώτης είχε διατελέσει αντιδήμαρχος Κορώνης και δημοτικός σύμβουλος επί δημαρχίας Δημήτρη Βεργόπουλου και Θεόδωρου Σαλαντή, ήταν υποψήφιος με τον συνδυασμό του Παναγιώτη Καρβέλα στις εκλογές του 2019 και του 2023, ενώ ήταν επί χρόνια στέλεχος της αριστεράς.