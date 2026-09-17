Προετοιμασία αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων - Συνεδρίασε το Συντονιστικό της Π.Ε. Μεσσηνίας

Η πρόληψη και η ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών πλημμυρικών φαινομένων κατά τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Μεσσηνίας, υπό την προεδρία του αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Τάσου Αδαμόπουλου.

Στη συνεδρίαση εξετάστηκε ο βαθμός ετοιμότητας των υπηρεσιών και των φορέων, με έμφαση στον επιχειρησιακό συντονισμό και στην άμεση επικοινωνία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Συζητήθηκαν η πορεία των καθαρισμών των υδατορεμάτων και της συντήρησης των αντιπλημμυρικών έργων, η διαθεσιμότητα μηχανολογικού εξοπλισμού, η ενημέρωση των πολιτών και η αξιοποίηση των πιστοποιημένων Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.

Ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Τάσος Αδαμόπουλος αναφέρθηκε στις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την πρόληψη και τον περιορισμό των κινδύνων από πλημμύρες, καθώς και στη συνεργασία της Π.Ε. Μεσσηνίας με τους δήμους και τους συναρμόδιους φορείς.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα σχέδια οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τα οποία συντάσσουν οι δήμοι, και στην ανάγκη διαρκούς επιχειρησιακής ετοιμότητας σε ολόκληρη τη Μεσσηνία.

Οι προσκεκλημένοι

Σύμφωνα με την πρόσκληση, στη συνεδρίαση είχαν κληθεί ο περιφερειακός συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Πελοποννήσου Λάμπρος Τζούμης, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Πελοποννήσου Ηλίας Πανταζόπουλος, ο αναπληρωτής προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Μεσσηνίας Παναγιώτης Τσιλίκας, ο διοικητής του 9ου Συντάγματος Πεζικού Γεώργιος Χαρίτος, ο διοικητής της 120 ΠΕΑ Μιχαήλ Κουκουβάς, ο αστυνομικός διευθυντής Μεσσηνίας Αθανάσιος Χριστόπουλος, ο διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Μεσσηνίας Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, ο λιμενάρχης Καλαμάτας Σωτήριος Τσούλος, ο διευθυντής Δασών Μεσσηνίας Κωνσταντίνος Φούρκας, ο διευθυντής Δασών Κυπαρισσίας Ευάγγελος Σκάρπος και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Μεσσηνίας Θεόδωρος Γιαννόπουλος.

Επίσης, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μαρία Σωτηροπούλου, οι αντιδήμαρχοι Πολιτικής Προστασίας Καλαμάτας Αναστάσιος Σκοπετέας, Μεσσήνης Ανδρέας Τράκας, Πύλου - Νέστορος Μιχαήλ Καραβίδας, Τριφυλίας Αντώνιος Βλάχος, Οιχαλίας Δανιήλ Βλαχόπουλος και Δυτικής Μάνης Κωνσταντίνος Παπαμικρουλέας, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Μεσσηνίας Αικατερίνη Σπέντζουρα, η προϊσταμένη της ΔΑΟΚ Μεσσηνίας Ευσταθία Γεωργακοπούλου, ο προϊστάμενος της ΔΑΟΚ Τριφυλίας Βασίλειος Τσολονδρές, ο διευθυντής του ΓΟΕΒ Παμίσου Κωνσταντίνος Χρυσανθακόπουλος, ο διευθυντής του ΔΕΔΔΗΕ Καλαμάτας Γεώργιος Καράμπελας, η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας Ευαγγελία Μηλίτση-Κεχαγιά, ο εκπρόσωπος της ΕΤΒΑ Τηλέμαχος Σωτηρόπουλος και ο ειδικευμένος εθελοντής τηλεπικοινωνιών Χρήστος Παντζής.

Προσκλήθηκαν ακόμη εκπρόσωποι του ΜΟΡΕΑ, του ΕΚΑΒ, του Νοσοκομείου Καλαμάτας, του Φυσιολατρικού Πολιτιστικού Συλλόγου Λεύκτρου Μάνης «ΓΑΙΑ», της Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών Μεσσηνίας, της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, της Ομάδας Πυρόσβεσης «Η Δημιοβίτισσα», του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού - Περιφερειακού Τμήματος Καλαμάτας και του Εθελοντικού Συλλόγου Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.