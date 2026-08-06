Μεσσηνία: Επιχείρηση Σώα οικογένεια Γάλλων που εγκλωβίστηκε στο Φαράγγι του Βυρού

Αίσιο τέλος είχε αργά το βράδυ της Τετάρτης η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης τετραμελούς οικογένειας από τη Γαλλία, η οποία εγκλωβίστηκε στο Φαράγγι του Βυρού, στη Δυτική Μάνη, όταν έχασε το σηματοδοτημένο μονοπάτι κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.

Η κλήση στο 112 έγινε στις 10 το βράδυ από τους δύο γονείς και τα δύο έφηβα παιδιά τους, οι οποίοι είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους και αδυνατούσαν να βρουν διέξοδο από το φαράγγι.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας, του Αστυνομικού Τμήματος Καρδαμύλης και της ομάδας εθελοντών "Γαία".

Παρά το σκοτάδι και το δύσβατο της περιοχής, οι διασώστες κατάφεραν, ύστερα από συντονισμένες έρευνες, να εντοπίσουν την οικογένεια και αφού διαπιστώθηκε ότι και τα τέσσερα μέλη της ήταν καλά στην υγεία τους, οδηγήθηκαν με ασφάλεια εκτός του φαραγγιού.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε περίπου στις 12:30 μετά τα μεσάνυχτα, έπειτα από περίπου 2,5 ώρες.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 4 πυροσβέστες, στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος Καρδαμύλης, 12 εθελοντές από τη "Γαία" και 3 πολίτες, υπό τον συντονισμό αξιωματικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.