Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας: "Όχι στην επένδυση της IDM στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας”

Το Δ.Σ. του Συλλόγου αναφέρει ότι “η συνεχιζόμενη αιματοχυσία στη Γάζα δεν μπορεί να αφήνει κανέναν αδιάφορο. Χιλιάδες άμαχοι, ανάμεσά τους παιδιά, έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ο παλαιστινιακός λαός βιώνει μια πρωτοφανή ανθρωπιστική καταστροφή” και παρατηρεί: “Στεκόμαστε στο πλευρό του και ζητάμε να σταματήσει τώρα ο πόλεμος, να υπάρξει άμεση κατάπαυση του πυρός, σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και ουσιαστική προστασία των αμάχων. Ενώνουμε τις φωνές μας με τους διαδηλωτές εκείνης της μέρας και διεκδικούμε λευτεριά για την Παλαιστίνη, καμία συμμετοχή στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, κόντρα στην κυβέρνηση της Ν.Δ. που σπαταλάει δισεκατομμύρια για φρεγάτες, Patriot και drones την ώρα που καίγεται όλη η χώρα, χωρίς πυροσβέστες και επαρκή μέσα”.

Επισημαίνει πως “μέσα σε αυτή τη συγκυρία, δεν μπορεί να περνά απαρατήρητο το σχέδιο της ισραηλινής εταιρείας IDM για τη δημιουργία μιας τεράστιας τουριστικής επένδυσης στη Δυτική Παραλία της Καλαμάτας. Πρόκειται για ένα έργο που προωθείται με διαδικασίες fast track, μέσω του νόμου περί στρατηγικών επενδύσεων, προβλέποντας την αξιοποίηση 205 στρεμμάτων, την κατασκευή 248 πολυτελών κατοικιών, πεντάστερου ξενοδοχείου και άλλων εγκαταστάσεων, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 135 εκ. ευρώ”.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας εξηγεί, μεταξύ άλλων: “η διαφωνία μας με το συγκεκριμένο σχέδιο δεν έχει να κάνει μόνο με την εθνικότητα των επισκεπτών ή των επενδυτών. Έχει να κάνει με το είδος της ανάπτυξης που προωθείται και με τις συνέπειες που θα έχει για την πόλη μας. Είμαστε κάθετα αντίθετοι γιατί: Η παραλία αποτελεί δημόσιο αγαθό και όχι χώρο που μπορεί να παραχωρείται σταδιακά σε ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα στην ελεύθερη πρόσβαση και αυτό δεν μπορεί να τεθεί σε διαπραγμάτευση. Το παραλιακό μέτωπο θα μετατραπεί σε αποικιοκρατούμενη ζώνη διότι η όλο και πιο έντονη οικονομική διείσδυση μέσω της αγοράς πολλών κατοικιών σε συγκεκριμένες περιοχές του γενοκτονικού Ισραήλ στη χώρα μας με την προκλητική στήριξη της κυβέρνησης αυτό υποδεικνύει. Η πόλη μας θα αποτελεί κομμάτι της συμμαχίας της κυβέρνησης με το κράτος δολοφόνο που διαπράττει συνεχιζόμενη σφαγή στην Παλαιστίνη και απειλεί να μας σύρει σε γενικευμένο πόλεμο. Ήδη έχουμε τονίσει πως η παρουσία της ELBIT στην 120 ΠΕΑ, στο αεροδρόμιο Καλαμάτας, δεν είναι ‘συνεργασία’ αλλά συνενοχή στο έγκλημα που διαπράττεται στη Γάζα. Η εμπειρία από πολλές τουριστικές περιοχές δείχνει ότι τέτοιου είδους επενδύσεις συνοδεύονται από αύξηση των ενοικίων, δυσκολία εύρεσης κατοικίας, ακριβότερες υπηρεσίες και μεγαλύτερη πίεση στην καθημερινότητα των μόνιμων κατοίκων. Αυτές τις συνέπειες τις βιώνουν ήδη χιλιάδες εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και πολλοί εκπαιδευτικοί”.

Καταλήγοντας, σημειώνει: “Για όλα τα παραπάνω πρέπει να αντισταθούμε, δε μένουμε παρατηρητές στην καταστροφή του περιβάλλοντος, στο ξεπούλημα του δυτικού παραλιακού μετώπου, στην υποβάθμιση της δημόσιας ζωής της πόλη μας αλλά και στη δημιουργία τουριστικού γκέτο. Καλούμε όλους τους πολίτες να αγωνιστούν για μια Καλαμάτα ανοιχτή, με δημόσιους χώρους ελεύθερους για όλους, με σεβασμό στο περιβάλλον, στις ανάγκες των κατοίκων της και στις αξίες της ειρήνης και της αλληλεγγύης των λαών”.