Διαμαρτυρία για κακοποίηση σκύλου

Παρατήρησε, αρχικά, ότι για την κατάσταση που βίωνε το σκυλί, δεμένο, έκλαιγε ασταμάτητα και γάβγιζε μέρα - νύχτα, κλήθηκε η Αστυνομία. Πρόσθεσε ότι αρχές κατέγραψαν την πραγματικότητα: το ζώο ήταν δεμένο, χωρίς ηλεκτρονική σήμανση (chip) και χωρίς βιβλιάριο υγείας, παραβιάζοντας τη νομοθεσία και ο ιδιοκτήτης, προκειμένου να γλυτώσει τις συνέπειες, συμμορφώθηκε τυπικά, τοποθετώντας τσιπάκι. Μετά από λίγες μέρες, το σκυλί δέθηκε ξανά στην ίδια θέση και το μαρτύριό του συνεχίζεται.
Ο διαμαρτυρόμενος καλεί τους γείτονες να μιλήσουν, να μην καλύπτουν τέτοιες συμπεριφορές.
Γ.Σ.