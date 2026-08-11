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Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026 20:08

Διαμαρτυρία για κακοποίηση σκύλου

Γράφτηκε από τον

Διαμαρτυρία για κακοποίηση σκύλου

Navarino Agora

Για κακοποίηση, για το δέσιμο ενός σκύλου στους Χράνους και την “ομερτά” της επαρχίας, διαμαρτύρεται συνάνθρωπός μας, με σημείωμά του.

Παρατήρησε, αρχικά, ότι για την κατάσταση που βίωνε το σκυλί, δεμένο, έκλαιγε ασταμάτητα και γάβγιζε μέρα - νύχτα, κλήθηκε η Αστυνομία. Πρόσθεσε ότι αρχές κατέγραψαν την πραγματικότητα: το ζώο ήταν δεμένο, χωρίς ηλεκτρονική σήμανση (chip) και χωρίς βιβλιάριο υγείας, παραβιάζοντας τη νομοθεσία και ο ιδιοκτήτης, προκειμένου να γλυτώσει τις συνέπειες, συμμορφώθηκε τυπικά, τοποθετώντας τσιπάκι. Μετά από λίγες μέρες, το σκυλί δέθηκε ξανά στην ίδια θέση και το μαρτύριό του συνεχίζεται.

Ο διαμαρτυρόμενος καλεί τους γείτονες να μιλήσουν, να μην καλύπτουν τέτοιες συμπεριφορές.

Γ.Σ.

Κατηγορία Κοινωνία
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