Συνδικάτο Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα Νομού Μεσσηνίας: «Όχι στη δουλειά μέχρι τα ξημερώματα» – Παρέμβαση για τη «Λευκή Νύχτα»

Με κεντρικό σύνθημα «Όχι στη δουλειά μέχρι τα ξημερώματα – Κανείς να μη δουλέψει τσάμπα τη “Λευκή Νύχτα”», το Συνδικάτο εστιάζει στις συνθήκες εργασίας των εμποροϋπαλλήλων και ζητά να διασφαλιστούν η τήρηση των ωραρίων, η προβλεπόμενη ανάπαυση και η καταβολή των προσαυξήσεων για υπερωριακή και νυχτερινή εργασία. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, το άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων μέχρι τα ξημερώματα δεν αποτελεί, κατά την εκτίμησή του, ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση διεύρυνσης του χρόνου εργασίας στον κλάδο του εμπορίου. Παράλληλα, συνδέει τη «Λευκή Νύχτα» με τη δουλειά τις Κυριακές, τα διευρυμένα και σπαστά ωράρια και τις αλλαγές στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Το Συνδικάτο κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο ενδεχόμενο εργαζόμενοι να κληθούν να βρίσκονται στις θέσεις τους από το πρωί του Σαββάτου έως και τις πρώτες ώρες της Κυριακής, υποστηρίζοντας ότι ανάλογες διοργανώσεις έχουν στο παρελθόν οδηγήσει σε πολύωρη εργασία, ακόμη και χωρίς την προβλεπόμενη αμοιβή. Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου εργαζόμενοι έχουν εργαστεί για πολλές ώρες χωρίς να αμειφθούν αναλόγως. Την ίδια ώρα, το Συνδικάτο αμφισβητεί το επιχείρημα ότι η παράταση της λειτουργίας των καταστημάτων μπορεί από μόνη της να τονώσει την τοπική αγορά. Στην ανακοίνωση υποστηρίζεται ότι η μειωμένη εμπορική κίνηση σχετίζεται κυρίως με την ακρίβεια και τη συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών, ενώ για τους επαγγελματίες σημαντικό βάρος αποτελούν τα ενοίκια, οι λογαριασμοί ενέργειας και νερού, η φορολογία και συνολικά το αυξημένο λειτουργικό κόστος.

Σύμφωνα με το Συνδικάτο, από τέτοιου είδους διοργανώσεις ευνοούνται περισσότερο οι μεγάλες εμπορικές αλυσίδες και οι μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ οι εργαζόμενοι καλούνται να επωμιστούν επιπλέον ώρες και μεγαλύτερη ένταση εργασίας. Με αφορμή τη «Λευκή Νύχτα», το Συνδικάτο επαναφέρει και το αίτημα για την υπογραφή κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στο εμπόριο, με αυξήσεις στους μισθούς και μέτρα ενίσχυσης των εργασιακών δικαιωμάτων. Καλεί, παράλληλα, τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στις συλλογικές διεκδικήσεις και να οργανωθούν μέσα από τις γραμμές του Συνδικάτου. Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται αναφορά και στο πανελλαδικό συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί για τις 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, με αιτήματα μεταξύ άλλων αυξήσεις στους μισθούς, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, σταθερή δουλειά με δικαιώματα, μείωση του εργάσιμου χρόνου και προστασία του λαϊκού εισοδήματος. Ενόψει της «Λευκής Νύχτας» στην Καλαμάτα, το Συνδικάτο ζητά από την Επιθεώρηση Εργασίας να πραγματοποιήσει ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρούνται τα ωράρια και οι συμβάσεις εργασίας. Παράλληλα, απαιτεί να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος χρόνος ξεκούρασης των εργαζομένων, με 12ωρο διάστημα μεταξύ των βαρδιών τους, καθώς και όλες οι ώρες πέραν του κανονικού ωραρίου να πληρωθούν ως υπερωριακές και νυχτερινές, με τις αντίστοιχες προβλεπόμενες προσαυξήσεις.

«Όχι τζάμπα δουλειά τη “Λευκή Νύχτα”», τονίζει καταληκτικά το Συνδικάτο, καλώντας τους εργαζόμενους να διεκδικήσουν την πλήρη εφαρμογή των εργασιακών τους δικαιωμάτων.