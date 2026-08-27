Ετήσια συνάντηση της Ομοσπονδίας Συλλόγων Συνδέσμων Τριφυλίας

Η ετήσια συνάντηση του διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Συνδέσμων Τριφυλίας με τον Δήμο Τριφυλίας και τα προεδρεία των συλλόγων που δραστηριοποιούνται στην Αττική, πραγματοποιήθηκε στη Κυπαρισσία.

Στη συνάντηση που εκ μέρους του Δήμου παραβρέθηκε ο αντιδήμαρχος Σωτήρης Μπακούρος, έγινε ενημέρωση για τα γενικότερα θέματα και έργα στην Τριφυλία και κάθε σύλλογος έθεσε τα προβλήματα και τα θέματα της περιοχής του.

Έγινε μία εποικοδομητική συζήτηση και τονίστηκε από όλους ότι οι Σύλλογοι είναι πάντα δίπλα στη τοπική αυτοδιοίκηση και τη στηρίζουν, αλλά και ότι πρέπει να είναι στενότερη η συνεργασία του Δήμου με την Ομοσπονδία, ειδικά σε γενικότερα θέματα της Τριφυλίας.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται από το ΔΣ της Ομοσπονδίας: «Η Ομοσπονδία μας, που εκπροσωπεί όλους τους συμπατριώτες μας Τριφύλιους και Συλλόγους της Αττικής, συνεχίζει το πετυχημένο έργο της».

Κ.Μπ.