Στη ΔΕΘ το Νομαρχιακό Τμήμα Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ

Χθες σε συνέντευξη Τύπου, στο ξενοδοχείο “Rex” στην Καλαμάτα, ανακοινώθηκε ότι έχει δρομολογηθεί λεωφορείο για τη ΔΕΘ, με λίγες ακόμα διαθέσιμες θέσεις – όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ. Το λεωφορείο θα αναχωρήσει στις 5 το πρωί του Σαββάτου, από το Μέγαρο Χορού και η επιστροφή έχει προγραμματιστεί στις 11 το πρωί της Κυριακής από τη Θεσσαλονίκη.

Στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου:

Ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ Δημήτρης Φαββατάς κάλεσε “όλους τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις αντίδρασης απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης” και δήλωσε: “Ζητούμε και διεκδικούμε: Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, αυξήσεις στους μισθούς, στελέχωση των υπηρεσιών. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτός ο κατήφορος απέναντι στους εργαζόμενους του Δημοσίου, στην κοινωνία και τους πολίτες. Πρέπει η κυβέρνηση να κατανοήσει ότι δεν μπορεί να μοιράζει ψίχουλα στους εργαζόμενους. Πρέπει να δώσει πραγματικές αυξήσεις, ώστε να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια”.

Ο γ.γ. του Ν.Τ. Παναγιώτης Μερτίκας ανέφερε ότι “διαδηλώνουμε ενάντια στην κυβερνητική πολιτική και συνολικά στην πολιτική που χρόνια τώρα τσακίζει τις ζωές μας. Τίποτα δεν έχουμε να περιμένουμε από τις προεκλογικού χαρακτήρα κυβερνητικές υποσχέσεις, τα διάφορα καλάθια και pass, που εξανεμίζονται από την ακρίβεια και τους φόρους. Στις 5 Σεπτέμβρη διαδηλώνουμε κι ενάντια στην πολεμική εμπλοκή της χώρας που βάζει τον λαό μας σε μεγάλους κινδύνους”.

Παρατήρησε, μεταξύ άλλων, πως “διαδηλώνουμε μαζικά στη ΔΕΘ, παλεύοντας για αποκλειστικά κρατική χρηματοδότηση στην παιδεία και την υγεία, επαρκές μόνιμο προσωπικό και σύγχρονες ασφαλείς υποδομές, για την προστασία της υγείας του λαού, για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας. Συλλογική σύμβαση εργασίας για όλους τους εργαζόμενους με ωράρια και μισθούς που θα καλύπτουν τις ανάγκες τους. Κατάργηση του αντιδραστικού νέου πειθαρχικού των δημοσίων υπαλλήλων, να σταματήσουν οι πειθαρχικές διώξεις των συναδέλφων εδώ και τώρα”.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας Περικλής Κορομηλάς επισήμανε ότι “η φετινή ΔΕΘ δεν μπορεί να αποτελέσει μια ακόμα ευκαιρία για γενικόλογες εξαγγελίες και υποσχέσεις χωρίς αντίκρυσμα. Οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουμε χαμηλούς μισθούς, μεγάλη ακρίβεια, υψηλά ενοίκια, αυξημένο κόστος μετακίνησης, συνεχή υποβάθμιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Ιδιαίτερα οι νεοδιόριστοι και οι αναπληρωτές που καλούνται να υπηρετήσουν μακριά από τον τόπο και την οικογένειά τους με έναν μισθό που πολλές φορές δεν επαρκεί ούτε για το ενοίκιο και τα βασικά έξοδα διαβίωσης”.

Σημείωσε πως “διεκδικούμε πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, μόνιμους διορισμούς για την κάλυψη όλων των αναγκών, έγκαιρη στελέχωση των σχολείων, ουσιαστικά μέτρα στέγασης για τους εκπαιδευτικούς, μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, ενίσχυση της ειδικής αγωγής, καμία συγχώνευση ή υποβάθμιση σχολικής μονάδας.

Δεν ζητάμε προνόμια, ζητάμε να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια από τον μισθό μας και να ασκούμε απερίσπαστοι το παιδαγωγικό μας έργο. Η στήριξη των εκπαιδευτικών αποτελεί προϋπόθεση για τη στήριξη του δημόσιου σχολείου και των μαθητών μας”.

Ο πρόεδρος της Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας Φώτης Γαϊτάνης παρατήρησε ότι “στα συλλαλητήρια της ΔΕΘ οι εργαζόμενοι θα στείλουμε το δικό μας μήνυμα απέναντι σε μια πολιτική που μας έχει καθηλωμένους με μισθούς πείνας κι εξαθλίωσης. σε μια πολιτική που έχουμε να αντιμετωπίσουμε καθημερινά την ακρίβεια, την ανασφάλεια και τα επικίνδυνα κτήρια στα σχολεία μας”.

Σημείωσε πως “διεκδικούμε να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια από τον μισθό μας, αυξήσεις στην χρηματοδότηση για την παιδεία για να μπορούν να λειτουργούν τα σχολεία όπως πρέπει, σύγχρονα και ασφαλή κτήρια και υποδομές, να μπορούν να μορφώνονται όλα τα παιδιά του λαού και λέμε όχι στην κατηγοριοποίηση των σχολείων. Θέλουμε να στείλουμε ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν πάει άλλο με αυτή την πολιτική”.

Γ.Σ.